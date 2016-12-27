На седьмой минуте матча «Нью-Джерси» — «Питтсбург», когда гости играли в большинстве, капитан «Пенс» Сидни Кросби замахнулся для щелчка, но быстро отдал шайбу направо Евгению Малкину. Джино в том моменте мог выпить чашечку кофе и почитать хорошую книжку, так много у него было времени для броска. Но Малкин тянуть не стал и сделал то, чего так от него ждали. Набрал 800-е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.



На то, чтобы добраться до отметки в 800 бомбардирских баллов, Евгению Малкину потребовалось 680 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь на его счету уже 801(310+491) очко. Кроме того, Евгений Малкин заработал 129 (48+81) очков в 124 поединках Кубков Стэнли. Фото: Reuters

Ну ладно, ждали не все.

— Я не имел понятия, что Малкин в одном очке от юбилея, — признался Кросби. — Но не удивлен. С тех пор, как Джино пришел в лигу, у него прекрасная статистика. 800 — отличная цифра, но Малкин на этом не остановится.

А после матча, в котором «Питтсбург» одержал уверенную победу (5:2), у Евгения спросили, символично ли, что 800-е очко он набрал именно с передачи Сидни Кросби?

— Да вы знаете, сколько пасов он мне отдал в этой лиге? — засмеялся Малкин. — Надо будет как-нибудь сесть и подсчитать, сколько очков я набрал благодаря Кросби. Пять сотен? Шесть? Семь? Многие его передачи приводят к голевым моментам. И я всегда знаю, что если в большинстве хорошо откроюсь, то Кросби всегда отдаст мне шайбу. Мы постоянно ищем друг друга глазами и не жадничаем.

Но дело не только в большинстве и не в одном Кросби. Когда мы на льду, то вся пятерка работает хорошо. И я благодарен всем ребятам из «Питтсбурга», кто помогает набирать мне очки, отдает отличные передачи. А я помогаю им.

Видео: SPORTSNETCANADA

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Вообще что это такое — 800 очков в НХЛ?

— Очень хорошее число, — говорит Малкин. — Но я по-прежнему чувствую себя голодным. Хочу набирать больше и больше. Моя ближайшая цель — может, 1000 очков в лиге. Для этого надо много пахать на тренировках и приносить пользу. Остальное приложится.

Вообще 800 очков набрали 158 игроков в НХЛ. Так, Малкин уже в этом матче обошел в летописи всех времен Джеффа Куртнолла (799) и Кена Ходжа (800), а скоро может дотянуться до Милана Гейдука (805) и Эрика Стаала (810), хотя тот и не думал завершать карьеру, а играет за «Миннесоту» и вполне себе горяч.

Но Малкин горячее. Он вместе с Кросби набрал по 41 очку в этом сезоне. Лишь один шаг остался до вершины в списке лучших бомбардиров чемпионата, на которой пока находится молодой капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (42).

Куда интереснее видеть, что Евгений Малкин стал лишь девятым россиянином в истории НХЛ, которому покорилась эта большая отметка. Еще 10 очков, и он сможет догнать своего лучшего друга Сергея Гончара (811) — великий защитник сейчас работает тренером «Питтсбурга» и отвечает за порядок в обороне. Так что Гонч будет первым, кто поздравит Джино в торжественный момент.

Илья Ковальчук (816), Вячеслав Козлов (853), Павел Дацюк (918), Александр Овечкин (992), который подбирается к своей тысяче — то, о чем мечтает Малкин. А еще — Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179) как царь горы.

Поколение 90-х — Федоров, Могильный, Буре, Гончар, Яшин, Зубов — было очень талантливым. Оно ворвалось в НХЛ и снова показало, как силен отечественный хоккей. Вспомните хотя бы 76 шайб Александра Могильного за сезон.

Но поколение нулевых еще ярче. Вы ведь помните, что Овечкина и Малкина выбирали на одном драфте — в Роли, штат Северная Каролина, в 2004 году. Александр под первым номером ушел в «Вашингтон», Евгений — под вторым в «Питтсбург». Любопытно, как сложилась бы их судьба, и как изменилась бы вся лига, если бы эти две команды тем жарким летом решили поменяться пиками? Может быть, мы сейчас отмечали бы 800-е очко Овечкина с передачи Кросби.

Но вот потрясающий факт. По очкам в среднем за игру Малкин занимает первое место среди россиян (1,18), обгоняя даже Овечкина (1,14). Третий в этом списке, кстати — Павел Буре (1,11). Форвард по прозвищу Русская Ракета, к которому была слишком несправедлива судьба. Из-за семи операций на коленях он провел только 702 матча в НХЛ. И ведь Малкина преследовала такая же беда. Он рвал крестообразные связки, выбывал на значительную часть сезона. Но всегда возвращался. И снова доказывал, что он — великолепный игрок.

Вот по очкам в среднем за игру Евгений Малкин занимает 17-е место в истории лиги. Это уровень Дэйла Хаверчука (1,19), Джо Сакика (1,19), Ги Лефлера (1,20). Вот с какими зубрами Джино стоит в одном ряду! Чуть выше — Фил Эспозито (1,24), Петер Форсберг (1,25), Марсель Дионн (1,31), Сидни Кросби (1,33). А на самой вершине — Уэйн Гретцки (1,92), рядом с которым — Марио Лемье (1,88), нынешний владелец «Питтсбурга».

— Евгений Малкин — отличный игрок, а набрать 800 очков в лиге — это очень много, — рассуждает тренер «Пенс» Майк Салливан. — Это говорит о таланте, который есть у Джино. О его способности решать судьбу матчей в важные моменты. Причем Малкин играет стабильно на протяжении всего сезона. Он очень хорош и в большинстве, и в равных составах. Я иногда меняю тройки, чтобы найти оптимальный баланс. Но это на Малкине не отражается. Он находит способ, чтобы набирать очки. И это здорово, ведь Джино нам очень помогает. Вообще могу сказать это обо всех лидерах «Пингвинз». Они ведут команду за собой.

— Знаете, что такое — эти 800 очков? Они говорят о том, что я уже стар, — смеется Малкин. — Я уже 10 лет играю в НХЛ.

Да ладно, Евгений, какие твои годы! Только 30 лет. Почему бы не играть до 45? Один парень, который когда-то выступал в «Питтсбурге», это почти сделал.

Или стар — это не возраст, а в смысле «звезда»? Если так, то в самую точку!

Еще Малкин объявил, что хочет в этом сезоне взять какой-нибудь индивидуальный приз. Два «Арт Росс Трофи», который вручают лучшему бомбардиру НХЛ, у него уже есть (2009, 2012).

Время для третьего?