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Показания счетчиков воды белорусы смогут подавать через ЕРИП
С нового года белорусы смогут подавать показания счетчиков воды через ЕРИП вместо закрытого сайта komplat.by. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил пиар-менеджер небанковской кредитно-финансовой организации Олег Чумаков.
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«Сайт komplat.by стал просто не нужен. Весь функционал есть в новой программе», — говорит Олег Чумаков.
Сейчас данные счетчиков пользователям приходится сообщать посредством СМС или по телефону. Для удобства людей в системе ЕРИП появится такая же возможность — причем для жителей всей страны.
«Услуга по подаче данных счетчиков появится в начале следующего года. Точную дату пока не могу сказать, но до Рождества, — уточняет Олег Чумаков. — Для этого не нужно будет создавать отдельный сайт. Возможности, которые ранее предоставлял портал komplat.by, сохранятся».
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Такая возможность появится в начале следующего года, сообщили FINANCE.TUT.BY в ЕРИП.
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