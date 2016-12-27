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Показания счетчиков воды белорусы смогут подавать через ЕРИП

28.12.2016 17:55 — Разное | Tut.by  
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С нового года белорусы смогут подавать показания счетчиков воды через ЕРИП вместо закрытого сайта komplat.by. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил пиар-менеджер небанковской кредитно-финансовой организации Олег Чумаков.


Фото: photo.bymedia.net

Напомним, что на днях объявили о закрытии сайта komplat.by, на котором минчане привыкли подавать показания счетчиков воды онлайн. Это произошло из-за внедрения в стране новой системы учета коммунальных платежей «Расчет-ЖКУ».

«Сайт komplat.by стал просто не нужен. Весь функционал есть в новой программе», — говорит Олег Чумаков.

Сейчас данные счетчиков пользователям приходится сообщать посредством СМС или по телефону. Для удобства людей в системе ЕРИП появится такая же возможность — причем для жителей всей страны.

«Услуга по подаче данных счетчиков появится в начале следующего года. Точную дату пока не могу сказать, но до Рождества, — уточняет Олег Чумаков. — Для этого не нужно будет создавать отдельный сайт. Возможности, которые ранее предоставлял портал komplat.by, сохранятся».

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Такая возможность появится в начале следующего года, сообщили FINANCE.TUT.BY в ЕРИП.

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