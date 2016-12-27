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Юношеская сборная Беларуси одержала вторую победу на престижном турнире в Канаде
Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на престижном международном турнире Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament, ежегодно проводимом в Калгари (Канада).
Во втором поединке белорусские юноши взяли верх над «Калгари Баффалос», одним из лидеров юниорской лиги AMHL — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
Шайбы: 1:0 — Михальчук (Соловьев, 4.52), 2:0 — Филяев (Саврицкий, 21.40, в большинстве), 2:1 — Снихер (36.04), 2:2 — Доббертин (Андерсон, Турнквист, 39.32), 3:2 — Сапего (Ковалев, Крылович, 41.12), 4:2 — Павленко (Соловьев, Михальчук, 52.29).
Беларусь U17: Толопило (Грищенко), Саврицкий — Соловьев, Павленко — Пышкайло — Михальчук; Денисов — Колячонок, Ажгирей — Филяев — Пархоменко; Ковалев — Щечин, Крылович — Сапего — Межейников; Некрасов — Гончаров — Ахрамович.
Напомним, что в первом матче турнира белорусы обыграли «Ванкувер Чифс» из Главной юниорской лиги провинции Британская Колумбия (BCMML) — 5:3.
Владимир Магдеев, главный тренер юношеской (U17) сборной Беларуси:
— Поединок с одним из лидеров Хоккейной лиги Альберта Миджет (AMHL) получился очень тяжелым и нервным. Как и предыдущий матч, мы начали очень собранно и подавили соперника активными действиями в чужой зоне и плотной игрой в обороне. Полностью контролировали ход игры в первом периоде, но реализовали свое преимущество лишь однажды.
В начале второго периода удачно разыграли большинство и удвоили счет. Канадцам удалось отыграться во второй трети матча, но мы уверенно провели вторую половину игры и, забросив еще две шайбы, сняли все вопросы о победителе. Во время последнего штурма канадцы сняли вратаря, но сборная Беларуси сыграла самоотверженно и в очередной раз продемонстрировала сильный характер.
Игра носила очень упорный характер, с большим количеством борьбы и силовых приемов.
Самая главная и радостная новость ждала игроков нашей команды в раздевалке. Когда команде объявили, что Федерация хоккея Беларуси приготовила ребятам новогодний подарок — билеты на матч НХЛ «Калгари» — «Анахайм», ликованию и радости ребят не было предела! — приводит слова наставника
В турнире 25 команд разделены на 5 групп по 5 дружин в каждой и проводят матчи по однокруговой системе. Победитель каждой группы, а также три команды, получившие уайлд-кард, попадают в четвертьфинал соревнований.
Турнирное положение в группе 1:
1. Беларусь U17 (2 игры / 4 очка)
2. Calgary Buffaloes (2 / 2)
3. Regina Pat Canadiens (1 / 2),
4. Arizona Bobcats (2 / 0),
5. Vancouver NE Chiefs (1 / 0).
Расписание игр с участием сборной Беларуси*:
29.12.2016 — 21.45 — Regina Pat Canadians — Беларусь U17
30.12.2016 — 21.45 — Беларусь U17 — Arizona Bobcats
* по белорусскому времени.
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Юношеская (не старше 17 лет) сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на престижном международном турнире Mac's Midget AAA World Invitational Tournament, ежегодно проводимом в...
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