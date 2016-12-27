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Минсельхозпрод до 10 января распределит квоты на ввоз свинины и птицы

28.12.2016 20:10 — Разное | Ежедневник  
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Минсельхозпрод до 10 января распределит квоты на ввоз свинины и птицы

Правительство поручило Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 10 января 2017 года распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы.

Согласно постановлению Совета министров №1083, речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свиного тримминга, замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек, сообщила пресс-служба Совмина.

Согласно документу, тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и г.Минске юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые до 4 января 2017 г. заявят облисполкомам о потребности в использовании данных тарифных квот для выпуска продукции собственного производства, получаемой в результате переработки (обработки) свинины и (или) мяса птицы на территории Республики Беларусь. При этом будут также учитываться фактические объемы выпуска продукции предприятиями в предыдущие годы и загрузка имеющихся мощностей.

Облисполкомам в свою очередь необходимо до 5 января 2017 года представить в Минсельхозпрод предложения о распределении между участниками внешнеторговой деятельности частей тарифных квот.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с облисполкомами поручено осуществлять анализ состояния внутреннего рынка мясной продукции и поставок в 2017 году в Беларусь свинины и мяса птицы и информировать Министерство иностранных дел об итогах данного анализа до 28 июля 2017 года и 28 января 2018 года.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли необходимо осуществлять выдачу лицензий на ввоз свинины и мяса птицы, а также ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Министерство иностранных дел о выданных зарегистрированным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям лицензиях на ввоз в 2017 году свинины и мяса птицы.

Государственному таможенному комитету в соответствии с постановлением поручено обеспечивать в установленном порядке выпуск свинины и мяса птицы, ввозимых в 2017 году на территорию Республики Беларусь в рамках тарифных квот, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления на основании лицензий, выдаваемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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