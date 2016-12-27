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Директор "Раубичей": Перенесенный из Тюмени этап Кубка мира у нас точно не состоится

28.12.2016 21:02 — Разное | Tut.by  
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Директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Асташевич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прояснил вопрос о возможности принять в Беларуси перенесенный из России этап Кубка мира в марте 2017 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Есть ли вероятность того, что слухи о проведении в Раубичах перенесенного из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону могут стать реальностью?

— Слухи всегда ходят. «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону. Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность.

— То есть перенесенный из Тюмени этап в Беларуси не состоится точно?

— Естественно. Мы даже и не заявлялись на март месяц. Но мы готовы принять любой этап Кубка мира в январе и феврале, — сказал Асташевич.

Напомним, 15 декабря стало известно, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, подозревающемся в нарушении антидопинговых правил.

В ответ на это биатлонисты из Чехии, Великобритании, Норвегии и Франции заявляли о своей готовности бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

22 декабря состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов, по итогам которого IBU выступил с заявлением в связи с обвинениями против российских биатлонистов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. Два биатлониста, по которым открыто дисциплинарное расследование Международным олимпийским комитетом (МОК), отстранены от соревнований. Их имена пока не называются. Еще 29 биатлонистов продолжат выступать, по ним IBU будет проводить дальнейшее расследование.

В то же время Союз биатлонистов России (СБР) уведомил IBU, что отказывается от проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира — 2016/2017 в Тюмени.

На телеканале «Беларусь 5» между тем прошла информация, что Беларусь может принять этап кубка мира по биатлону вместо Тюмени.

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам тоже перенесли из Тюмени.

Кроме того, Россия лишилась финального этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, также у России забрали чемпионат мира — 2017 по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.

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Директор спорткомплекса "Раубичи" Андрей Асташевич прояснил вопрос о возможности принять в Беларуси перенесенный из России этап Кубка мира в марте 2017 года.

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