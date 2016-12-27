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Директор "Раубичей": Перенесенный из Тюмени этап Кубка мира у нас точно не состоится
Директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Асташевич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прояснил вопрос о возможности принять в Беларуси
— Есть ли вероятность того, что
— Слухи всегда ходят. «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону. Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность.
— То есть перенесенный из Тюмени этап в Беларуси не состоится точно?
— Естественно. Мы даже и не заявлялись на март месяц. Но мы готовы принять любой этап Кубка мира в январе и феврале, — сказал Асташевич.
Напомним, 15 декабря стало известно, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU
В ответ на это биатлонисты из Чехии, Великобритании, Норвегии и Франции
22 декабря состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов, по итогам которого IBU
В то же время Союз биатлонистов России (СБР) уведомил IBU, что отказывается от проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира — 2016/2017 в Тюмени.
На телеканале «Беларусь 5» между тем
Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам тоже перенесли из Тюмени.
Кроме того, Россия
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Директор спорткомплекса "Раубичи" Андрей Асташевич прояснил вопрос о возможности принять в Беларуси перенесенный из России этап Кубка мира в марте 2017 года.
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