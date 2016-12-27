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Минское "Динамо" играет на Кубке Шпенглера с "Давосом". Онлайн TUT!
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч на Кубке Шпенглера в Швейцарии.
Сегодняшний соперник «зубров» — хозяин соревнований «Давос». В стартовых матчах минчане выиграли у Канады (7:4), а «Давос» ей проиграл (3:4).
Таким образом, любой набор очков или поражение с разницей менее, чем в две шайбы гарантирует «Динамо» первое место в группе. Тогда белорусская команда сразу выходит в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Градец Кралове» — третья команда нашей группы.
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Минское "Динамо" проводит сегодня второй матч на турнире Кубок Шпенглера в Швейцарии.
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