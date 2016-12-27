Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч на Кубке Шпенглера в Швейцарии.



Фото: ХК "Динамо-Минск"

Сегодняшний соперник «зубров» — хозяин соревнований «Давос». В стартовых матчах минчане выиграли у Канады (7:4), а «Давос» ей проиграл (3:4).

Таким образом, любой набор очков или поражение с разницей менее, чем в две шайбы гарантирует «Динамо» первое место в группе. Тогда белорусская команда сразу выходит в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Градец Кралове» — третья команда нашей группы.



Давос 0−0 Динамо-Минск



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