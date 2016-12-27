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Названы лучшие баскетболист и баскетболистка Беларуси

28.12.2016 21:28 — Разное | Tut.by  
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По итогам традиционного ежегодного опроса «Прессбола» по определению лауреатов года названы лучшие баскетболист, баскетболистка и тренер Беларуси.

Центровой казанского УНИКСа и сборной Беларуси Артем Параховский признан лучшим баскетболистом Беларуси-2016.


Фото: bbf.by

Параховский набрал 67 процентов голосов и далеко оторвался от разделивших второе место Александра Кудрявцева («Цмокi-Мiнск») и Виталия Лютыча («Калев», Эстония). Также зачетные баллы, хоть и немного, заработали Алексей Лашкевич, Александр Семенюк (оба — «Цмокi-Мiнск»), Дмитрий Кузьмин, Вячеслав Корж (оба — «Гродно-93») и Максим Салаш («Полфармекс Кутно», Польша).

Это третья кряду подобная победа Параховского. По числу лауреатских званий он догнал Валерия Дайнеко, Руслана Бойдакова и Александра Кудрявцева. Теперь ориентир — достижения Егора Мещерякова и Владимира Веремеенко, становившихся героями года соответственно пять и шесть раз.

Центровая турецкого «Фенербахче» и национальной сборной Анастасия Веремеенко признана лучшей баскетболисткой Беларуси-2016. Веремеенко набрала 55 процентов голосов, и это ее восьмое признание в карьере.


Фото: fiba.com

Как и в предыдущие годы, самую острую конкуренцию ей составила Елена Левченко («Гуандун», Китай).

Кстати, за одиннадцать лет только эти двое и признавались лучшими баскетболистками страны. «Бронзовое» место в опросе на этот раз досталось Татьяне Лихтарович («Дьер», Венгрия). Кроме того, в зачетный лист попали завершившая в этом году игровую карьеру Татьяна Троина, Екатерина Снытина («Хатай», Турция), Мария Попова («Галатасарай», Турция), Юлия Рытикова («Горизонт»), белорусская американка Линдсей Хардинг, объявившая о завершении выступлений за белорусскую сборную, Алла Муравская («Цмокi-Мiнск»), Наталья Дашкевич («Олимпия») и, с большим авансом, — юная Юлия Василевич из гродненской «Виктории».

Рулевой минских «Цмокаў» Игорь Грищук по итогам опроса признан лучшим баскетбольным тренером Беларуси-2016.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Грищук собрал 39 процентов голосов, опередив главкомов женской и мужской сборных Анатолия Буяльского и Александра Крутикова. Это второй подряд триумф атамана «драконов».

В отличие от прошлого года, сейчас респонденты назвали значительно больше отечественных специалистов, достойных аплодисментов. Это — Александр Шимковяк («Олимпия»), Наталья Трофимова («Горизонт», сборная Беларуси), Георгий Кондрусевич («Цмокi-Мiнск"-2), Александр Гуляев («Борисфен»), Андрей Вавлев («Цмокi-Мiнск»), Руслан Бойдаков («Рубон»), Виталий Маклаков («Принеманье»), Надежда Каменец (ЦОР «Виктория»).

 
Теги: Гродно
 
 
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По итогам традиционного ежегодного опроса "Прессбола" по определению лауреатов года названы лучшие баскетболист, баскетболистка и тренер Беларуси.

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