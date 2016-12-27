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Белорусы обыграли гандболистов Египта на турнире в Риге

28.12.2016 21:43 — Разное | Tut.by  
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Фото: Прессбол

Белорусские гандболисты одержали первую победу в розыгрыше Кубка Рижской думы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусы встретили упорное сопротивление со стороны сборной Египта, хотя на протяжении почти всего поединка вели в счете, выиграв первую половину со счетом 16:12. Соперники не сдавались, и за 2,5 минуты до окончания встречи даже вышли вперед — 27:26. Однако в оставшееся время белорусские гандболисты проявили характер и сумели вырвать победу с минимальной разницей в счете — 28:27.

В составе белорусов мячи забрасывали: Борис Пуховский — 5, Сергей Шилович, Никита Вайлупов, Андрей Юринок, Артем Королек — по 4, Владислав Кулеш — 3, Вадим Гайдученко, Олег Астрашапкин — по 2.

Накануне, в стартовом туре соревнований белорусские гандболисты проиграли сборной Латвии со счетом 20:23 (9:13), а египтяне уступили россиянам — 23:24.

В заключительный день соревнований, 29 декабря, белорусы встретятся с российскими гандболистами.

 
 
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Белорусские гандболисты одержали первую победу в розыгрыше Кубка Рижской думы.

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