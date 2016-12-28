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Когда Panamera Turbo мало. 550-сильную версию Executive доработали в Porsche Exclusive

28.12.2016 17:25 — Разное | Tut.by  
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На минувшем автошоу в Лос-Анджелесе Porsche представила удлиненную версию новой Panamera, обозначаемую приставкой Executive — тот, кому 550-сильная топ-версия «пятидверки» покажется недостаточно эксклюзивной, может воспользоваться услугами специалистов отделения Porsche Exclusive.


Для Panamera Turbo Executive они подготовили собственную программу доработок, главной «фишкой» которой является окрашенный в ярко-красный цвет Carmine Red кузов и опциональный декоративный пакет SportDesign с черными элементами экстерьера.


Салон получил отделку черной кожей, на передней и дверных панелях, а также нижней части центральной консоли имеются красные вставки. Разумеется, доступны и другие цветовые комбинации.


В Америке стоимость Panamera Turbo Executive начинается от 160 000 долларов, но с полным набором опций от Porsche Exclusive цену можно запросто довести до отметки в 200 000.

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Оказывается, и без того шикарная версия Panamera Turbo может быть еще лучше, если за дело возьмутся специалисты Porsche Exclusive.

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