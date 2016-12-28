В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро.

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bankrot.ru

- Года полтора назад мне и мужу срочно понадобились деньги. От знакомых узнали, что есть женщина, которая может нам в этом помочь. Мы с ней встретились, она нам показалась крайне малоприятной, но делать было нечего – через нотариуса мы на имя мужа заключили договор займа на достаточно немаленькую сумму. По договору должны были вернуть ее через год. Но через пару месяцев после того, как мы взяли эти деньги и потратили, мужа уволили с работы, и наша ситуация ухудшилась еще больше. Женщина эта держала нас на постоянном контроле, звонила и писала регулярно. Поэтому каждый месяц мы все равно отдавали ей какие-то деньги, переодалживая их у друзей и знакомых, и отдавая часть тех денег, которые зарабатывала я, а первые месяцы – и муж. По итогу через год, когда пришел день, когда долг должен был быть нами возвращен, мы отдали ей где-то ¾ долга. Отдать оставшиеся деньги за один раз нам реально было не из чего. Начался ад. Пару месяцев она постоянно, почти каждый день, иногда даже по несколько раз в день звонила нам и требовала деньги. Мы объясняли ей, что все отдадим, просто нам нужна еще небольшая рассрочка. Потом она резко замолчала, в чем мы сразу увидели подвох. И не ошиблись. Она пошла к нотариусу и нотариус ей сделал исполнительную надпись. Да еще какую – на весь наш долг! Как такое вообще может быть? Нам что теперь, второй раз ей все возвращать? Началось исполнительное производство. Мы ходили к нотариусу – она разводит руками, говорит, что такой порядок, что та женщина показала ей договор, сказала, что он не исполнен. Мы ей показали свой договор, на котором все отметки от первого до последнего возврата нами денег, с подписями той женщины, с датами, с суммами и т.д. Нотариус сказала, что надпись уже сделана, теперь нам поможет только суд. Куда нам бросаться и что в такой ситуации делать? Идти сразу в суд или попробовать сначала пожаловаться на нотариуса? Какие у нас шансы в суде, если нотариус уже принял свое решение в пользу этой женщины, какое оно будет иметь значение для суда?

Комментарий адвоката:

- Как усматривается из обращения, долговое обязательство возникло у вашего супруга на основании договора займа.

Что такое договор займа: согласно п.1 ст.760 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее–ГК Республики Беларусь), по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Это важно: в соответствии с п.1 ст.763 ГК Республики Беларусь, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа.

Как усматривается из обращения, на момент наступления срока окончательного исполнения договора часть суммы займа не была возвращена заимодавцу, т.е. указанная обязанность не была исполнена вашим супругом в полном объеме. При этом, несмотря на то обстоятельство, что большая часть долга все-таки была возвращена, заимодавец не сообщил нотариусу о частичном исполнении договора займа. При таких обстоятельствах вам необходимо не только избежать повторного взыскания суммы займа в пользу заимодавца, но и зафиксировать размер возвращенной части долга, а также сумму оставшейся у вашего супруга задолженности.

Отвечая на ваш вопрос о том, придется ли вам повторно возвращать сумму займа, следует отметить, что в случае если ситуация продолжит развиваться без участия вашего супруга, т.е. бесконтрольно, повторное взыскание с него долга станет реальным. Ведь на основании совершенной нотариусом исполнительной надписи возбуждается исполнительное производство (что уже произошло в вашем случае), и в случае отказа должника от добровольного исполнения, начинается процедура принудительного исполнения исполнительного документа.

Для того чтобы изменить данную ситуацию и отстоять свои права, вашему супругу необходимо предпринять активные действия и обратиться в суд. Свои требования ему следует изложить в рамках искового заявления.

Какие требования заявлять в суд: при изложенной в обращении ситуации основное требование, которое следует предъявить к ответчику – о признании договора займа исполненным в части.

В обоснование данного требования необходимо предоставить суду доказательства того, что ваш супруг передавал деньги взыскателю в счет возврата займа. Весомым доказательством этого факта является имеющийся у вас на руках договор займа с отметками заимодавца о получении им денежных средств от вашего супруга. Значение будут иметь и свидетельские показания, а также иные доказательства, которые следует продумывать исходя из фактических обстоятельств дела и позиции, которую займет ответчик.

Однако вышеуказанное требование не единственное, которое нужно заявлять в суд в данном случае. Изложенная в обращении ситуация, отягощена совершением исполнительной надписи.

Следует знать: право совершать исполнительные надписи о взыскании задолженности по нотариально удостоверенным сделкам, на основании которых возникает обязательство по уплате денежных средств, предоставлено нотариусам абзацем 11 п.1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 года №366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности».

Важно: Закон не возлагает на нотариуса обязанность при совершении исполнительной надписи проверять достоверность сообщаемой заимодавцем информации, выяснять позицию заемщика, сопоставлять предоставленные сторонами доказательства и т.д., и тем самым выполнять функции, возложенные на суд.

Согласно действующему законодательству, основанием для совершения исполнительной надписи в данном случае является нотариально удостоверенный документ, выражающий содержание сделки, на основании которой возникает обязательство по уплате денежных средств (п.10 Перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 28 декабря 2006 года №1737).

Таким образом, при обращении заимодавца в нотариальную контору и предоставлении своего экземпляра нотариально удостоверенного договора займа без сведений о его частичном исполнении вашим супругом, нотариус действовал в рамках закона, учинив исполнительную надпись.

Необходимо понимать, что исполнительная надпись была учинена нотариусом исключительно по причине его неосведомленности о наличии спора между сторонами договора займа относительно суммы долга.

Принимая во внимание изложенные выше нормы и фактические обстоятельства дела, совершив исполнительную надпись, в данном случае нотариус, как уже было указано выше, не нарушил требования действующего законодательства, и поэтому обжаловать действия нотариуса бесперспективно. В данном случае между сторонами договора займа усматривается спор о праве. И как уже отмечалось выше, данный спор подлежит рассмотрению в порядке искового производства.

Обращаю внимание: существование учиненной нотариусом исполнительной надписи не препятствует рассмотрению данного гражданского дела судом.

Однако, учитывая данное обстоятельство, необходимо предъявить дополнительное требование – об отмене учиненной нотариусом исполнительной надписи.

Отвечая на вопрос автора обращения о том, какую силу будет иметь решение нотариуса для суда, необходимо отметить следующее. На момент совершения исполнительной надписи нотариусу была известна позиция только одной стороны – заимодавца; в распоряжении у нотариуса имелись документы, предоставленные только одной стороной - заимодавцем; нотариус владел ситуацией только со слов одной стороны - заимодавца.

Следует знать: согласно ч.3 ст.241 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной силы.

Таким образом, решение нотариуса является одним из доказательств, которому суд даст оценку при вынесении решения.

Более того, обращаю ваше внимание, что именно суд будет принимать окончательное решение по данному спору. Кроме того, суд выяснит позиции обеих сторон. Также суд будет полноценно, в соответствии с установленной процедурой рассматривать исковое заявление вашего супруга, проверять достоверность сообщаемой сторонами спора информации, всесторонне исследовать, оценивать и сопоставлять между собой предоставленные сторонами доказательства с целью установления истины по делу и вынесения законного и обоснованного решения.

Мой личный совет: исходя из информации, изложенной в обращении, у вас достаточно сильная позиция, поэтому рекомендую вам незамедлительно обращаться в суд с исковым заявлением. По моему мнению, закон находится на стороне вашего супруга. Однако, как уже отмечалось выше, для того чтобы отстоять свои права, в сложившейся ситуации необходимо предпринять активные действия и обдуманно подойти к построению и обоснованию своей позиции. Качественная подготовка к рассмотрению дела, а также грамотное ведение дела в суде позволят рассчитывать на достижение поставленных целей.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: изучив представленные документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками ситуации, изложенной в письме, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст.124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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