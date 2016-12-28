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Гидромет о погоде в четверг: северный ветер и около нуля

29.12.2016 08:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Прохладная погода ожидается в Беларуси в четверг 29 декабря: без осадков и с северным ветром, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в четверг: северный ветер и около нуля
© Sputnik Владимир Астапкович
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Ранее синоптики прогнозировали кратковременное похолодание перед Новым годом, но затем предупредили – на сам праздник будет снова оттепель.

"Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха в течение дня составит от 0 до –4°С. В Минске также без осадков, но будет гололедица, а днем термометры покажут около –2°С.

По информации синоптиков, к 31 декабря в Беларулси потеплеет: пройдет мокрый снег и дождь, местами будет наблюдаться слабый туман, возможно усиление ветра. Температура воздуха ночью составит от –5 до +1°С, днем –2..+4°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог республики 29 декабря будет гололедица.

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