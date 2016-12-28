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Фаршированные шампиньоны для новогоднего стола
29.12.2016 08:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Фаршировать шампиньоны можно чем угодно, даже обычными панировочными сухарями. Но для новогоднего стола мы будем начинять их сыром.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны
Шампиньоны моем и обсушиваем. Аккуратно отделяем ножки грибов так, чтобы шляпки остались неповрежденными. Ножки не выбрасываем, они нам пригодятся в начинке. Если у шампиньонов отделяется кожура, то лучше ее снять, подчищаем аккуратно края от лишнего.
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны
Теперь займемся начинкой. Нарезаем лук мелко, нарезаем ножки грибов, сыр натираем на средней терке. Лук обжариваем на сковороде с растительным маслом 2-3 минуты, добавляем к луку измельченные ножки грибов, солим, перчим и жарим еще минут 5, можно добавить в конце измельченный чеснок.
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны
Добавляем к обжаренной массе панировочные сухари и перемешиваем. Даем немного остыть массе и добавляем половину натертого сыра, снова аккуратно перемешиваем.
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны
Шляпки шампиньонов выкладываем на смазанный маслом противень, солим, перчим. Выливаем в каждую шляпку немножко подсолнечного масла. Если у вас после обжарки начинки сталось масло, можно использовать его.
Приготовленную начинку выкладываем в шляпки шампиньонов, сверху посыпаем оставшимся сыром.
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны
Фаршированные шампиньоны запекаем в духовке примерно 10-12 минут при температуре около 200 градусов. Выкладываем на сервировочную тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу. Кстати, шампиньоны очень вкусные и в холодном виде.
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны
Приятного аппетита!
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Шампиньоны – отличный продукт. Не обладая собственными ярко выраженными вкусовыми качествами, эти грибы становятся прекрасной основой для любого блюда.
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