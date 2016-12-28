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Фаршированные шампиньоны для новогоднего стола

29.12.2016 08:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фаршировать шампиньоны можно чем угодно, даже обычными панировочными сухарями. Но для новогоднего стола мы будем начинять их сыром.

Нам понадобится:

  • Шампиньоны крупные — 10 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Сухари панировочные — 1 ст. л. без горки
  • Растительное масло 2 ст. ложки
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Соль, перец, свежая зелень по вкусу
Фаршированные шампиньоны для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны

Шампиньоны моем и обсушиваем. Аккуратно отделяем ножки грибов так, чтобы шляпки остались неповрежденными. Ножки не выбрасываем, они нам пригодятся в начинке. Если у шампиньонов отделяется кожура, то лучше ее снять, подчищаем аккуратно края от лишнего.

Фаршированные шампиньоны для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны

Теперь займемся начинкой. Нарезаем лук мелко, нарезаем ножки грибов, сыр натираем на средней терке. Лук обжариваем на сковороде с растительным маслом 2-3 минуты, добавляем к луку измельченные ножки грибов, солим, перчим и жарим еще минут 5, можно добавить в конце измельченный чеснок.

Фаршированные шампиньоны для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны

Добавляем к обжаренной массе панировочные сухари  и перемешиваем. Даем немного остыть массе и добавляем половину натертого сыра, снова аккуратно перемешиваем.

Фаршированные шампиньоны для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны

Шляпки шампиньонов выкладываем на смазанный маслом противень, солим, перчим. Выливаем в каждую шляпку немножко подсолнечного масла. Если у вас после обжарки начинки сталось масло, можно использовать его.

Приготовленную начинку выкладываем в шляпки шампиньонов, сверху посыпаем оставшимся сыром.

Фаршированные шампиньоны для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны запекаем в духовке примерно 10-12 минут при температуре около 200 градусов. Выкладываем на сервировочную тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу. Кстати, шампиньоны очень вкусные и в холодном виде.

Фаршированные шампиньоны для новогоднего стола
© Sputnik / Людмила Янковская
Фаршированные шампиньоны

Приятного аппетита!

 
 
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Шампиньоны – отличный продукт. Не обладая собственными ярко выраженными вкусовыми качествами, эти грибы становятся прекрасной основой для любого блюда.

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