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Злодеи Туня и Ядец и "новогодний чес" советского периода

29.12.2016 08:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Что представляли собой детские новогодние утренники в конце советской эпохи, помнит каждый старше 35-ти. Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов рассказал о том, что в детстве на новогодние елки ему ходить не доводилось. Но после прихода из армии, когда устроился работать в Дом культуры, он в полном масштабе оценил, что представляет собой "советский детский утренник".

"Тогда мы ставили новогоднюю музыкальную сказку. И это только кажется, что сказка предназначалась детям. На самом деле, это было безумно важно и для взрослых. Артисты ждали этого чуда целый год. Во-первых, это была редкая возможность подзаработать. А во-вторых, что важнее, возможность в кои-то веки подурачиться от души", — рассказал Вячеслав Шарапов.

В то же время Александру Кривошееву в детстве приходилось быть и медведем, и волком, и лесовиком Шишигой, а чуть позже — и Дедом Морозом, но что действительно невозможно забыть — это "новогодний чес" команды КВН. Кстати, само понятие "новогоднего чеса" появилось именно в те годы.

"В конце 80х, когда КВН стал особенно популярен, команды собирали в одну программу свои самые удачные номера, и было модно выступать с ними не только в домах культуры, но и на ночных дискотеках. В некоторые "предновогодние" ночи таких выступлений было по 3-4 за ночь", — рассказал Александр Кривошеев.

По воспоминаниям ведущего, особенной любовью и зрителей, и самих артистов была программа под названием "Сказка о потерянном времени", главными отрицательными персонажами которой были Туня и Ядец, которые украли время у Деда Мороза.

Новогодние истории советских времен и воспоминания о детских утренниках слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Ведущие радио Sputnik Беларусь – о новогодних историях и детских утренниках советских времен.

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