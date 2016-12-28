Вечный вопрос в преддверии праздников — что же подарить близким и коллегам? И если с родными и друзьями дела обстоят проще, то выбрать что-то для товарища по работе или начальника — не самая легкая задача. Подобрать креативный подарок поможет команда проекта TAM.BY .

Стильный ланч-бокс от магазина « Морковка/carrot.by »





Цена: от 98,7 до 115 бел. руб. Доставка: по Минску в пределах МКАД при заказе от 50 бел. руб. бесплатная. За черту города — 7 бел. руб. Есть возможность отправки почтой по всей Беларуси. Способы оплаты: наличный и безналичный расчет, онлайн платеж пластиковой картой.

Ланч-бокс — отличный подарок для коллеги, который предпочитает брать на работу домашнюю еду. В комплектацию входят два удобных контейнера, которые разрешается мыть в посудомоечной машине, а также соусница. Пищу можно разогревать в микроволновой печи, не доставая из формы. Продаются как однотонные ланч-боксы, так и с нанесенными на них дизайнерскими рисунками.

Картина в образе от студии « Arthata »





Цена: 72 бел. руб. Доставка: доставка по Минску — 7 бел. руб, при заказе от 100 бел. руб. — бесплатная. По Беларуси — от 5 до 10 бел. руб. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличный и безналичный расчет.

Если ваш начальник интересуется историей или искусством, то картина в образе станет для него отличным подарком. От вас требуется лишь фотография босса. Ее совмещают с выбранным образом с помощью графического редактора и печатают на хлопковом холсте. Есть возможность заказать картину, нарисованную маслом. В комплекте — модульный подрамник для поддержания формы.

При заказе 3-х картин скидка 30% от полной стоимости. Также можно купить подарочный сертификат, к которому прилагается 20% скидка.

Кристаллы с гравировкой от магазина « Graver »





Цена: от 25 до 115 бел. руб. Доставка: по Минску в пределах МКАД — 7 бел. руб. При заказе от 50 бел. руб. — бесплатно. Возможна доставка курьером по Беларуси или самовывоз. Способы оплаты: безналичный и наличный расчет, оплата онлайн банковской картой.

Кристалл с гравировкой подойдет как боссу, так и коллеге. Специальный лазер наносит как 2D изображения, так и объемные картинки. Купить можно маленький брелок или большую статуэтку. Действует новогодняя скидка в 10% на все брелоки. Также при оформлении заказа на 5 и более любых кристаллов стоимость снижается в зависимости от количества товаров.

Настольная игра от магазина « Сундучок »





Цена: от 10 до 200 бел. руб. Доставка: по Минску — 4 рубля или бесплатно при заказе от 70 бел. руб. Отправка почтой по всей Беларуси. Способы оплаты: безналичный и наличный расчет.

Настольная игра станет хорошим подарком сразу для всех ваших коллег. Можно оставить ее в офисе и открывать на обеденных перерывах. В магазине представлены сотни настолок разных тематик. От знакомых ролевых и карточных вариантов до серьезных игр на кооперацию. Среди популярных: Уно, Свинтус, Дженга, Имаджинариум, Коридор и Мафия. Разработана система скидок, а также бонусные карты для постоянных клиентов.

Квадрокоптер от магазина « Хобби Центр »





Цена: от 105 бел. руб (с видеокамерой). Доставка: самовывоз, отправка по почте, курьером по Беларуси. Способы оплаты: наличный и безналичный расчет, возможность использования системы Webpay.

Если ваш босс следит за техническими новинками, то квадрокоптер станет хорошим вариантом для подарка. Благодаря маневренности этой «игрушки», а также небольшим размерам некоторых моделей, начальник сможет запускать ее прямо в офисе. А камера, идущая в комплекте, позволит сделать фотографии или снять видео. Изображение можно вывести как на экран пульта управления, так и на смартфон с помощью специальной программы.

В магазине представлены скидки на все модели квадрокоптеров. Работает система скидок для постоянных клиентов.

Если с подарком на торжество вы определились, то самое время подумать о месте празднования , развлечениях и костюмах . С этим поможет Новогодний Проект от команды TAM.BY .