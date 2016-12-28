Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. Ну, а мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

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- Читая очередную статью про то, как люди жалуются на свою жизнь, как они несчастны и бедны, всегда с иронией думаю: ну как так, почему не находят в себе силы эти слабые люди, а только жалуются и просят помощи. Все же очевидно: если тебя не устраивает мужчина – уходи, не нравится работа – ищи новую. Так сама всегда и поступала. Но в моей жизни случился надлом, а точнее, меня сломали и растоптали.

Мне 33 года, я мама и руководитель отдела продаж в крупной компании. Когда-то была женой, но с мужем не сложилось. После развода, а это было 8 лет назад, долго думала, анализировала, поняла, что много совершила ошибок, что и привело к разводу. Тогда мне казалось: вот появятся новые отношения, все будет по-другому...

Я родилась в семье работяг, которые кровью и потом добивались всего в своей жизни. Мои родители всю жизнь работали, поднимались по карьерной лестнице, увеличивали свой доход, в общем, делали все для того, чтобы их единственный ребенок ни в чем не нуждался. Мой папа мечтал о сыне, но Бог дал ему только меня, поэтому отец отчаянно учил меня (в свободное от работы время, а его было немного) быть сильной, самодостаточной, ни от кого не зависеть. К сожалению, на любовь в моей семье времени не было.

В 17 лет я встретила своего будущего супруга, он окружил меня заботой и любовью, поэтому в 20 лет я стала его женой. Счастье было недолгим, мы то расходились, то сходились, и после пяти лет брака я захотела стать мамой. Мой супруг не разделял моего желания, но я же самодостаточная и самостоятельная личность, поэтому я забеременела. Проблем стало больше, мы очень разные люди и жить вместе не могли. Когда сыну было два месяца, я подала на развод. Слез моих было море, но только в подушку, чтобы никто не увидел. Я же сильная. Несколько лет пронеслись как одно мгновение, я жила своим сыном и посвящала всю себя только ему. Потом работа, и снова я ухожу с головой, всем доказывая, что я могу, я умею. Все прекрасно: я зарабатываю, у меня подрастает чудесный сын, иногда случаются прогулки-выгулки с друзьями. На пути встречаются мужчины, приходит понимание, что я женщина, которая нравится, которую хотят. Так и жила, но в душе я семейный человек, мне хотелось постоянства, спокойствия, хотелось надежного плеча, чтобы можно было расслабиться и наконец-то стать слабой.

Два года назад мне понадобилось искать себе нового заместителя. На собеседование пришел милый парень 30 лет, и я растаяла. Он оказывал мне знаки внимания, обхаживал и ухаживал. Лед тронулся, я сдалась, и закрутился у нас служебный роман. Мне было некомфортно, что он мой подчиненный, поэтому он устроился на новое место работы, и наш роман начал еще быстрее развиваться. Как и у всех, на пути встречались трудности: сначала его мама была против наших отношений (причина ее негодования в том, что я старше его на год и у меня есть сын). Она мне звонила, просила оставить его (первоначально я не обратила на это внимание, я была с тем, кто мне небезразличен). Спустя некоторое время мы с ней подружились, и очень даже ладили. Она была в восторге от меня и хотела, чтобы я стала ее невесткой.

После года встречаний мы съехались в арендованной квартире и начали жить вместе.

Хочется продолжить: жили мы долго, счастливо и умерли в один день. Но это не так.

В новогоднюю ночь, когда пробили куранты, моя жизнь начала рушиться – кирпичик за кирпичиком. Во мне все горит до сих пор, но каждый месяц, потом каждую неделю, а после и каждый день падали кирпичики моей крепости, моего очага. Со стороны может показаться глупостью: ну позвонила ему бывшая в 24.00, поздравила с Новым годом. Но за этим стоит то, что я день готовила, старалась, ведь это был наш первый совместный Новый год. Я уже не говорю, что именно 31 декабря у нас отключили воду, я лечу к своей маме, готовлю, после домой к дорогому, только чтобы мой ненаглядный остался довольным и оценил мои старания. Но он был не в настроении, проблемы на работе и все такое. Я веселила его как могла: прыгала и плясала, но все оказалось безнадежным. И каково было мое удивление, когда после звонка в 24.00 от его бывшей он расцвел, заулыбался (он не скрывал, что звонила она). Всю оставшуюся часть ночи я прорыдала в ванной, моя обида зашкаливала.

Общение с моим сыном у него не заладилось, все сводилось к принудительной форме и повышенным тонам: «Выключи свет! Иди туда! Чего стоишь!», а после вслед получала и я дозу яда: «Ты чего меня не поддерживаешь, он же меня уважать не будет!».

Дальше больше: меня топтали, унижали, выгоняли из дома. К слову, все финансовые обязательства, кроме расходов на моего сына, мы делили пополам. В присутствии алкоголя все усугублялось в разы, доходило до того, что мой дорогой открывал входную дверь и выбрасывал мои вещи. А наутро была железная отговорка: «Я ничего не помню, значит, ничего не было». Ссоры были по любому поводу, например, мне нельзя было ездить в авто с включенным кондиционером, когда на улице +20, это увеличивает расход топлива (у меня машина с объемом двигателя 3,7 литра, и я не из тех, кто на этом экономит). Приходилось выслушивать, какая я больная, что я никто. Я закрывалась, укутывалась в кокон и уговаривала себя, что все это пройдет, он повзрослеет и поймет.

В моей личной жизни постоянными спутниками стали скандал и алкоголь. Скандалила и я в силу своего эмоционального и вспыльчивого характера. И алкоголь стал моим другом, частым другом. И так целый год, год обид, унижений, ссор, алкоголя.

Этот год большую часть времени мой сын жил у моей мамы, я развелась, чтобы мой сынуля не знал, что такое скандалы, а тут снова (не знаю какое слово подобрать) те же грабли.

Свои проблемы и переживания не могу обсуждать с друзьями и близкими (я же сильная, я не плачу), поэтому пишу вам. Мне нужна помощь, больше всего на свете я боюсь остаться одна.

Комментарий психолога

- К сожалению, ваша ситуация – это яркий пример эмоциональной зависимости.

Когда мы говорим об эмоциональной зависимости, то одно из главных и наиболее часто встречающихся переживаний – это страх одиночества. Вы сами говорите об этом: «…я все понимаю, но мне очень страшно остаться одной». В созависимости и правда есть такой момент: умом ты всё понимаешь, ты можешь объяснить, что с тобой происходит, но эмоционально тебе очень тяжело.

Отношения такого плана очень напряженные, непростые. Часто они сопряжены с такой «любовью», о которой люди говорят: «Люблю, и сама не понимаю почему». Но зависимость – это не любовь. Любовь как чувство дает возможность принятия, поддержки, понимания, защищенности. В зависимости же очень много эмоций, которые постоянно на пике, и очень много потребностей, которые не удовлетворяются, потому что предъявляются «не по адресу». В таких отношениях нет близости, нет поддержки, есть только физическое нахождение на одной территории: человек вроде бы рядом, но ты всё равно не с ним. Поэтому ваша потребность в том, чтобы не быть одинокой – она так и остается неудовлетворенной. На сегодняшний день можно говорить о том, что в вашей паре нет каких-то объединяющих моментов, есть противоречие, противостояние. Какие потребности хочет удовлетворить ваш молодой человек, сказать сложно, но очевидно, что они тоже не находят удовлетворения.

Конфликты в таких отношениях развиваются по определенной схеме. Сначала формируется потребность, эта потребность выдвигается партнеру, тот в агрессивной форме отказывает, соответственно, возникает чувство обиды, брошенности. В вашем случае конфликт разгорается, ваши вещи вышвыриваются за порог – и появляется опасность потерять отношения. Вы равноправные жильцы этой квартиры – вас не могут выгнать, а вещи вышвыривают, чтобы испугать вас. В этой «игре» очень много страха – и вы возвращаетесь обратно. Если вдруг вы отдаляетесь слишком сильно, ваш партнер чувствует это – и тогда уже вас возвращает он. Это замкнутый круг.

«Я ничего не помню – значит ничего не было» - это тоже часть игры. Во время ссоры было сказано и сделано столько, что вы оба понимаете, что отношения надо разрывать, потому что с этим жить невозможно. Но ваш партнер предлагает вам «забыть об этом» - и вы эту игру принимаете. Это как будто защитный механизм, который позволяет вам и дальше существовать вместе. Сложно предположить, что в таких отношениях что-то изменится.

В состоянии зависимости человек часто не может анализировать реальную ситуацию. Даже в вашем письме много «о прошлом». О том, каким замечательным ваш молодой человек был когда-то. О том, как сложно было выстроить эти отношения – например, пришлось наладить отношения со свекровью. Это столько труда – это невозможно потерять.

Вы многого ожидали от этих отношений. Ситуация с бывшей демонстрирует – вы хотите обладать партнером, чтобы он был только вашим, а вы – соответственно, только его. У вас есть иллюзия и фантазия, что он – тот единственный человек. Один-единственный человек становится светом в окне. Это опасная позиция, потому что рано или поздно сталкиваешься с тем, что другой человек тебе не принадлежит, он не может и не должен жить так, как ты хочешь. Это опасно ещё и потому, что очень энергозатратно. Вы хотите быть ценной, значимой, делаете слишком много, очень сильно стараетесь – но это остается незамеченным, и от этого вам становится ещё больнее.

Очень сложно реально увидеть своего партнера, свою жизнь, сложно быть рефлексивным по поводу того, что с тобой происходит. В таких отношениях много «надежды». Вы ждете «завтра», но завтра приходит, а ничего не меняется. Сложно двигаться дальше, ведь много тревоги и много переживаний.

Кроме внешнего конфликта уже разгорается и внутренний – вы себя не принимаете, у вас к себе критическое отношение.

Очень часто в вашем письме звучит установка «…я же сильная». Мне кажется, что у вас уже есть критический взгляд на это, вы уже понимаете, что это не ваши слова, а чьи-то чужие слова, папины слова. К сожалению, родительские установки не всегда бывают грамотными. Когда мы говорим ребенку, что он что-то должен (например, быть сильным) – мы уже навязываем ему то, что он часто будет равняться на мнение окружающих, понимать себя через реакцию других людей. Но рядом с «должен» у ребенка должно быть четкое ощущение, чего он хочет. Тогда будет возможно ориентироваться не на мнение окружающих, а на своё собственное.

Этой фразой вы с одной стороны прикрываетесь, а с другой – как будто пытаетесь себе помочь: «Так всё-таки я сильная или нет? То, что со мной происходит – это про меня сильную или про какую-то другую?».

Ощущение, что здесь есть момент гипертрофированного восприятия собственной успешности. Вы не можете себе позволить быть слабой, ошибаться. У вас получается всё в работе, вы мама замечательного ребенка, всё чудесно. Но ваши отношения вы воспринимаете как «падение». Вы ищете, как выбраться из этой «неуспешной» истории, но из-за отсутствия опыта приходите только к конфликтам и к алкоголю, которые, конечно, совсем не выход, и вы сами это понимаете.

Вам нужно восстановить свои границы и начать задавать себе вопросы. То, что с вами происходит – нравится вам или нет? Что это вам дает? Чего вы ждете от того, что с вами происходит? Что вы находите в этих отношениях?

Вы обесценили весь свой предыдущий опыт. Такое чувство, что вы в первом браке – это совершенно другой человек. Вам необходимо собрать и синтезировать весь свой опыт, а не только последние годы – потому что это всё – вы.

Если вы не найдете для себя ответов на вопросы, кто вы и чего вы хотите – есть опасность, что в других ваших отношениях ничего не изменится, потому что не изменитесь вы сами.

Кроме этого, вы полностью лишили себя поддержки среды. Вам нужно найти в себе силы, возможность идти к людям: делиться, разговаривать, рассказывать, общаться. Это поможет восстановить свою самость, найти опору под ногами, выйти из состояния патологического одиночества, найти положительную энергию.

Вы не открываетесь никому. В нашем менталитете поддерживается такая любовь вопреки. «Бьет, значит любит», «ревнует, значит любит». От этого в вашем представлении может быть еще сложнее найти поддержку, потому что есть ожидание, что тебя не примут, осудят, не поймут. Это не так.

Тот момент, что вы написали это письмо, – это уже хороший шаг. Это значит, что вы нашли в себе силы и уже направили свою энергию на то, чтобы защитить себя, восстановить свою личность и свои границы. Заявите о той помощи и о той поддержке, в которой вы нуждаетесь.

Процесс уже запущен.

Оксана Бланк

практикующий психолог Центра успешных отношений.