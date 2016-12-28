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Российский рубль утвердился в мировых лидерах курсового роста

29.12.2016 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Российский рубль утвердился в мировых лидерах курсового роста

фото: kommersant.ru

С начала 2016 года рубль укрепил позиции к доллару почти на 22%, продемонстрировав лучшую динамику среди всех мировых валют.

Нефть выше 50 долларов за баррель и новый президент США оказались лучшими средствами для восстановления ослабевшей в начале года российской валюты, пишет «Коммерсант».

Впервые за четыре года рубль завершает год укреплением позиций против ведущих мировых валют. В среду в ходе торгов на Московской бирже курс доллара достигал отметки 60,37 руб./доллар — минимального значения с июля 2015 года. Этот результат более чем на 13 руб. ниже значений конца 2015 года. Курс евро снизился за год почти на 19 руб., до 62,73 руб./евро. Тем самым российский рубль продемонстрировал сильнейшее укрепление за всю его новейшую историю.

Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, тогда курс доллара снизился на 2,7 руб., до 29,24 руб./доллар, при этом курс евро вырос почти на 4 руб., до 36,89 руб./евро.

По данным агентства Bloomberg, за отчетный период российская валюта укрепила позиции относительно доллара почти на 22%, относительно евро — на 27%. В результате российский рубль впервые за почти четвертьвековую историю занял лидирующие позиции среди всех мировых валют.

Сопоставимый с рублем рост в этом году продемонстрировал только бразильский реал, курс которого вырос к доллару США на 21%. Большинство валют других развивающихся стран снизились на 2-7,2%.

Большую часть года курс рубля следовал за ценами на мировом рынке нефти. Причем в январе (на фоне провала цен ниже 30 долларов за баррель) курс доллара достигал небывалой отметки — 86 руб./доллар. Впрочем, до конца полугодия цены на топливо вернулись к уровню 50 долларов за баррель, способствовав снижению курса доллара до 65 руб./доллар. В октябре же цены на сырье впервые с октября 2015 года поднялись выше 54 доллара за баррель, что привело к снижению курса американской валюты до 62 руб./доллар.

В последние месяцы года привязка рубля к ценам на нефть заметно ослабла. И этому способствовали ожидания ослабления напряженности в отношениях России и США после избрания президентом Дональда Трампа. "Новый президент США будет более расположен к России и может рассмотреть вопрос снятия санкций, что, несомненно, положительно для рубля и российской экономики",— отмечает заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала 2016 года рубль укрепил позиции к доллару почти на 22%, продемонстрировав лучшую динамику среди всех мировых валют.

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