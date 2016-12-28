Очередной год подходит к концу, многие из нас начинают подводить итоги, составлять списки запланированных на будущее дел, снова мечтать начать бегать по утрам, сбросить десять килограммов, есть больше капусты и выучить итальянский. Традиционно с 1-го января принято начинать новую жизнь, жизнь с чистого листа, жизнь заново, потому что до этого вроде как еще и не жили толком.

Откладывать жизнь на потом свойственно многим.



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Это на Новый год. Это на выход. Это на потом. Это просто жалко, пусть полежит пока. Дома в рванье, на даче в папином. Красивый сервиз для гостей, белье парадно-выходное для врача.

Как будто вся жизнь еще впереди, как будто не живу, а так, черновик пишу, как говорил небезызвестный персонаж фильма «Москва слезам не верит».

Мы все откладываем на потом. Непрочитанные книги. Хобби, о которых мечтали с детства. Игры с детьми. Встречи с друзьями. Все потом.

Сейчас я занята. Перезвоню.

– Вот квартальный отчет сдам, тогда, наконец, встретимся, – двадцать пятый раз говорит подруга.

– Вот ремонт доделаю, тогда, наконец, увидимся, – говорит другая уже о пятом по счету ремонте.

Все время кажется, что завтра будет лучше, чем сейчас. Будет меньше болеть голова, будет больше сил, будет лучше погода. Что-то там такое будет впереди, что уж тогда-то я и начну жить по-настоящему. Может, замуж выйду, работу поменяю, жилье свое приобрету, ребенка рожу, ремонт доделаю, страну проживания сменю, проект добью – и заживу.

Мы так устроены, что всегда чего-то ждем. Ждем лето, отпуск, день рождения, Новый год. Вот тогда-то заживем. Как будто нужна какая-то цель, какой-то смысл впереди, его ведь трудно отыскать в обычном, сером, рутинном, сегодняшнем дне, а если ничего не ждать, то как же тогда жить?

Специалисты говорят, что так называемый синдром отложенной жизни довольно распространенное явление, да это видно и невооруженным взглядом. Родственница покупает красивую дорогую мебель и укрывает ее какими-то простынями, тряпками, чтобы уберечь, на потом, до лучших времен. Вторая тоже покупает, покупает, складывает, копит, копит, ничего не носит, ничем не пользуется, все «на Новый год». Как будто собираются жить вечно и все еще впереди, а большая часть жизни уже пройдена, а толком еще и не жили, и на стульях дорогих не посидели.

Для кого, для чего? Почему не жить в красивом сегодня?

Никогда хорошо не жили, нечего и начинать.



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А что на выходе? Лучшие годы своей жизни проводим в ожидании. Чего-то большего и лучшего. А жизнь-то наша – она не вчера и не завтра, она вот в этот вот самый миг и проходит. Откладывая жизнь на потом, мы одновременно откладываем и возможность радоваться, этой самой жизнью наслаждаться. Как можно наслаждаться тем, что отложено на потом?

Конечно, мы не виноваты. Тяжелое наследие советских времен, как это принято называть сейчас. Возможно, нас так учили, внушали с самого детства, потому что сначала вырасти, потом выучись, потом найди работу, потом заработай, потом женись, посади дерево и построй дом. Сперва добейся. Потом живи.

Понимание жизненного устройства было построено так, что счастье, радость, полноценная жизнь невозможны просто так – их нужно заслужить, за них надо сначала побороться: обойти тридевять земель, убить дракона и сдать квартальный отчет. Быть может, именно поэтому так сложно перестраивать мышление, приходить к пониманию того, что мы заслуживаем счастья просто так, ежедневно, безо всяких условий и достижений, что для этого не надо ждать ни Нового года, ни лучших времен.

Ведь где-то есть же жизнь, как говорила героиня Ирины Муравьевой, мечтавшая вырваться из своего маленького мирка в большой город и стать звездой. Есть же люди, спешащие жить. Всегда в движении, всегда полете. Учатся рисовать, танцевать, лепить горшки, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Полноценно, насыщенно, им все интересно, им не лень в шесть утра субботы на пробежку, потом на открытие выставки, в промежутке они везут на операции бездомных кошек и собак, не раздумывая, соглашаются на предложение о работе в чужой стране, собирают в охапку детей, кошек, собак и вечером они уже на другом конце света и пишут оттуда увлекательные зарисовки о жизни…



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Не всем это дано, но для того чтобы жить сегодняшним днем, не обязательно все время куда-то бежать, конечно. А то все пишут: встаньте с дивана и идите в открытый космос. Нет, конечно. Не всем это надо, жить можно и на диване, но при условии понимания того, что ты не пересиживаешь здесь до лучших времен, что это не временная остановка перед большим и светлым будущим. Неважно бороздишь ты просторы океана или лежишь на диване, но при условии, что ты при этом ощущаешь жизнь, а не ждешь, когда рак на горе свистнет и она вдруг сама по себе начнется и заиграет яркими красками.

Хорошо, когда ты, наконец, осознаешь и принимаешь, что не будет более подходящего момента, более удачной ситуации, более удобного стула и не всегда все «лучшее, конечно, впереди». Хорошо, когда ты вдруг понимаешь, что призрачное прекрасное далеко не наступит никогда, потому что вот же оно, сейчас, сегодня, и тогда ты расслабляешься и начинаешь просто жить.

Доставайте красивые тарелки, в общем, и икру. Будем жить сегодня.