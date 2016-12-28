Год, богатый на сюрпризы, — вот таким запомнится 2016-й болельщику с 40-летним стажем Олегу Дмитриеву, который решил составить свой "список героев и антигероев сезона".



© Фото: арганізатараў прэс-тура Белорусский футболист Александр Глеб впервые стал отцом

"Английский "Ростов" и "русский "Лестер"

Минувший год принес успех командам, которые никто не ждал увидеть наверху. Переполох начался уже весной: футбольные фанаты — все как один — временно бросили свои команды и стали болеть за английский "Лестер". "Середнячок" английской Премьер-лиги под руководством Клаудио Раньери обошел признанных грандов туманного Альбиона и стал победителем английской Премьер-лиги. В Премьер-лиге в этом году, однако, он находится недалеко от зоны вылета. А вот в Лиге чемпионов ему удалось-таки выйти в весеннюю стадию.

Примеру английских провинциалов последовали и российские: "Ростов" до последнего тура сохранял шансы на то, чтобы обойти ЦСКА в споре за чемпионство, но команда Слуцкого все-таки стала лучшей. А "Ростов" нежданно-негаданно для многих стал серебряным призером и пробился в Лигу чемпионов.

И слава богу, что на этом приключения "русского "Лестера" не закончились. Победа над мюнхенской "Баварией", ничья в Эйндховене с ПСВ — и "Ростов", хоть и не продолжил борьбу в Лиге чемпионов, но получил шанс выступить во втором по значимости европейском турнире Лиги Европы. Так что сюрпризы продолжаются.

Год Криштиану

На чемпионате Европы по футболу во Франции тоже было время чудес. Мало кто ждал победы португальцев. Но Криштиану Роналду показал, что в решающие моменты он готов помогать команде, даже если он не на поле: в финале Роналду получил травму, но вместе с главным тренером с кромки поля продолжал вести своих коллег вперед. А обыграть Францию в финале у себя дома — это действительно дорогого стоит!



© REUTERS Gustau Nacarino Игрок мадридского "Реала" Криштиану Роналду

Криштиану сильно помог и мадридскому "Реалу" в очередной раз выиграть Лигу чемпионов. Да и после летних триумфов кураж у португальца не пропал. 18 декабря — в финале клубного чемпионата мира против японской команды "Касима Антлерз" при счете 1:2 в пользу японской команды Криштиану реализовал пенальти. И снова — в нужное время в нужном месте. Так что в этом году журналистам не пришлось гадать, кого выбирать лучшим футболистом мира.

"Летние европейские сказки"

На Чемпионате Европы по футболу во Франции удовольствие получили те, кто любит болеть за аутсайдеров. Уэльс дошел до полуфинала, Исландия — победила Англию и дошла до четвертьфинала, во второй раунд вышли венгры и словаки.



© Sputnik / Виктор Толочко Минские болельщики смотрят матч Португалия - Уэльс на Евро-2016

Лично я — за такие "подарки судьбы". Чем больше будет побед у "скромных коллективов", тем более искренним и менее "коммерциализированным" станет мировой футбол. Но, тем не менее, повторить эти успехи командам будет крайне сложно. Ведь национальные чемпионаты в этих странах не так сильны.

Слуцкий плюс Ганчаренко

В начале года Леонид Слуцкий старался усидеть "на двух стульях". С помощью своих помощников — в том числе и белоруса Виктора Ганчаренко — он привел ЦСКА к очередному чемпионству — при небольшом бюджете и ограниченном количестве игроков. И параллельно с этим готовил сборную России к Евро.



© Sputnik Павел Лисицын Главный тренер ФК "Уфа" Виктор Ганчаренко

Что получилось у Леонида Викторовича во Франции, видели все: ему не удалось "достучаться" до игроков, некоторые из которых не горели желанием слушать его наставления. Эти неудачи сказались в начале сезона и на игре ЦСКА — казалось, что Слуцкий еще не вернулся из Франции, потому что он последовательно пробовал те схемы, которые с треском там провалились.

Хорошо, что и Слуцкий, и ЦСКА поняли: клубу нужны перемены. И лучше всего, чтобы их проводил человек, знающий футбольную кухню изнутри. Виктор Ганчаренко — как раз из таких. Он знает команду, он быстро и качественно может изменять ее тактику. Уверен, что он еще не раз посрамит "горе-специалистов", которые сразу после его назначения отпускали орфографические шутки типа "Ганчаренко — тренер каней".

Восстание "Спартака"

Чтобы ни происходило, как бы ни сетовали болельщики, а московский "Спартак" до сих пор имеет самое большое количество преданных болельщиков в странах бывшего СССР. Однако с 2003 года команда не выигрывала ни одного трофея. Вы представляете — все эти годы большинство болельщиков были несчастными! Интересная футбольная аномалия.



© Sputnik Саид Царнаев Футбол. РФПЛ. Матч "Терек" - "Спартак"

Этот год для красно-белых начался ужасно. Команда уступила в Лиге Европы заурядной кипрской дружине. Но после прихода на капитанский мостик итальянца Массимо Карреры команда "заиграла". В первенстве России она опережает санкт-петербургский "Зенит" на пять очков. Видно, что Каррера с этим составом работает "на пределе".

И вот тут вопрос: хватит ли у команды исполнителей, которые смогут в трудные минуты взять игру на себя? Пока это делает только Денис Глушаков, который забивает важные мячи на последних минутах и приближает "Спартак" к чемпионству.

Беларусь — Франция

Не скрою: один из самых захватывающих матчей этого года. Даже если под микроскопом рассматривать действия игроков, можно увидеть, что матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 игроки сборной Беларуси провели потрясающе.



© Sputnik / Виктор Толочко Матч по футболу Беларусь — Франция

Как показали следующие матчи, это был всего лишь эпизод. Но очень хочется, чтобы он еще раз повторился. Уверен, что все предпосылки к этому есть.