Вчера белорусский рубль сдал ко всем трем валютам корзины. Сегодня на бирже пройдут последние в этом году торги валютами, которые определят, с какими курсами мы встретим Новый год. Попробуем предположить, чего ждать от этого дня.



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— Пара EUR/USD в среду после роста до 1,0480 быстро и интенсивно снизилась к вечеру до 1,0370. После этого вновь перешла к фазе роста, в результате к сегодняшнему утру частично отыграла вчерашние потери и достигла 1,0460, — описывает стартовые позиции старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Вчерашняя американская статистика о числе незавершенных сделок по продажам жилья показала их снижение в ноябре вместо ожидаемого роста. Сегодня к открытию американской торговой сессии в США опубликуют данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Ожидается их снижение до 264 тыс. по сравнению с 275 тыс. неделей ранее.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12.00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра евро к доллару на международном рынке немного вырос с 1,0440 до 1,0455, или на 0,1%. Соответственно, можно ожидать практически синхронного движения евро и доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В среду нефть марки Brent в течение дня трижды предпринимала попытки штурмовать уровень $ 56,5 за баррель, достигнув максимального значения с 12 декабря, но выше так и не прошла. Завершились торги недалеко от отметки $ 56 за бочку, откуда в среду они и стартовали. Вчера стало известно, что 13 января в Абу-Даби может состояться встреча комиссии по мониторингу за сокращением добычи нефти. В эту комиссию вошли Россия, Алжир, Оман, Венесуэла и председательствующий в 2017 году в ОПЕК Кувейт. Около полуночи вышедший отчет Американского нефтяного института API показал рост запасов нефти на 4,20 млн баррелей после их снижения на 4,15 млн неделей ранее. Нефть предприняла попытки отрасти с $ 55,9 до $ 56,25, после чего вернулась к $ 56,10. В течение дня вероятны колебания вокруг отметки $ 56 на небольших объемах. Вечером свои данные по изменению запасов нефти опубликует Агентство энергетической информации Минэнерго США. Эксперты ожидают их снижение на 1,5 млн баррелей.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня вырос, а доллар, соответственно, снизился с 60,62 до 60,33 рос. рубля за доллар, или на 0,5%, обновив минимумы с июля прошлого года. Учитывая стабильную динамику нефти, торги по доллару в Москве откроются вблизи уровней предыдущего закрытия.

Наиболее вероятный сценарий на последние торги валютой в уходящем году — рост российского рубля вместе с одновременным снижением доллара и евро на фоне роста валютной корзины, — считает Вадим Иосуб.

Курсы валют в банках Беларуси (постоянно обновляются)

В следующий раз «Прогноз на день» выйдет 9 января 2017 года.