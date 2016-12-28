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По мнению правоохранителей, визовый центр обеспечивал приток в Беларуси иностранных граждан из стран с повышенной террористической активностью, а также помогал с оформлением «липовых» документов для получения шенгенской визы и карты поляка.

Об этом БЕЛТА сообщил начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Александр Азаров. Директор, его заместитель и менеджер визового центра задержаны.

Сообщается, что они на протяжении трех лет занимались изготовлением поддельных документов визовой поддержки для получения шенгенских виз и карты поляка.

Для продвижения своих услуг компания использовала интернет-площадку vizacenter.by.

Из офиса фирмы изъяты 92 поддельные печати банков, исполкомов и фирм, около 1 тыс. поддельных документов визовой поддержки. Ткже было обнаружено в тайнике 300 тыс.долларов. Фирма располагала станком для изготовления печатей, с помощью химических реактивов при необходимости "старились" документы, выводились надписи.

Возбуждено уголовное дело по статьям «организация незаконной миграции», а также «подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков». Фигурантам дела грозит от трех до семи лет с конфискацией имущества.