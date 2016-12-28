МИНСК, 29 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси использует данные о количестве верующих, пришедших в костелы на праздничные богослужения, только в целях обеспечения общественной безопасности, заявили в МВД Беларуси в ответ на критику со стороны руководства РКЦ в Беларуси о том, что МВД занижает количество верующих.

27 декабря на сайте Римско-Католической Церкви в Беларуси было размещено открытое письмо министру внутренних дел Игорю Шуневичу архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского, председателя Конференции католических епископов в Беларуси.



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"Необходимо отметить, что для МВД количество граждан, принимающих участие в массовых мероприятиях, имеет значение исключительно с позиции расстановки необходимого количества сил и средств. Наша главная задача — обеспечение общественной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД в четверг.

Кроме того, информация, размещаемая в разделе "Сводка" на сайте МВД, не носит официального характера и, как правило, требует дополнительных уточнений. "Осуществлять подсчет, формировать и сообщать гражданам официальную статистику посетивших богослужения граждан не является обязательной для МВД функцией", — подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что размещенная на сайте МВД информация касается исключительно ночных богослужений в храмах в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года, что не может расцениваться как общее количество верующих, принявших участие в праздновании Католического Рождества.

"В целях предотвращения в будущем некорректных манипуляций с размещаемой на сайте МВД информацией, данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе", — подчеркнули в МВД.

В министерстве также отметили, что подсчет верующих и распространение таких сведений могут осуществлять иные заинтересованные, в том числе Римско-Католическая Церковь в Беларуси. На данный момент информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года с сайта МВД удалена.

По данным МВД, в рождественских богослужениях 24-25 декабря 2017 года на территории Беларуси приняло участие более 113 тысяч человек.