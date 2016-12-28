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Неудачный прыжок на обледеневшем батуте сделал девочку звездой соцсетей
Четырехлетняя девочка из США прославилась после неудачного прыжка на обледеневшем батуте. Ее мать Хизер Грин (Heather Green) выложила видео в социальные сети.
Только в
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Спустя некоторое время Хизер опубликовала новое видео, доказывающее, что девочка жива и здорова. По ее словам, ребенок в восторге от того, сколько людей посмотрело на ее падение.
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Только в Facebook ролик собрал 25 миллионов просмотров за несколько дней.
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