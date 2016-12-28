|
Одна из самых красивых теннисисток планеты объявила о завершении карьеры
Одна из самых красивых теннисисток планеты, экс-первая ракетка мира и победительница «Ролан Гаррос-2008» Ана Иванович объявила о завершении карьеры.
— Профессиональный спорт требует постоянно находиться в лучшей физической форме, а все знают, что у меня часто случаются травмы. Я готова играть только тогда, когда в состоянии соответствовать собственным высоким стандартом. Увы, это больше не так. Поэтому пора двигаться дальше.
Теннис всегда был моей любовью, и я продолжу быть лицом мирового спорта и здорового образа жизни. Кроме того, я постараюсь найти себя в бизнесе, индустриях моды и красоты. Также я смогу больше времени уделять своей филантропической деятельности, в том числе — совместной с ЮНИСЕФ.
Я воплотила свои мечты и теперь надеюсь помочь другим сделать то же самое. Так что не грустите. С оптимизмом смотрите в будущее вместе со мной. Моя огромная любовь и благодарность всем, кто сделал мою жизнь такой прекрасной, какая она есть, — сообщила 29-летняя сербская теннисистка на странице в
Ана Иванович — обладательница 15 титулов на турнирах WTA, двукратная финалистка турниров «Большого шлема», финалистка Кубка Федерации и участница двух Олимпиад.
В июле 2016 года Ана Иванович
На прошлой неделе спортсменка опровергла предположения журналистов о своей беременности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из самых красивых теннисисток планеты, экс-первая ракетка мира и чемпионка "Ролан Гаррос-2008" Ана Иванович объявила о завершении карьеры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии