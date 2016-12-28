Одна из самых красивых теннисисток планеты, экс-первая ракетка мира и победительница «Ролан Гаррос-2008» Ана Иванович объявила о завершении карьеры.



Ана Иванович. Фото: Reuters

— Профессиональный спорт требует постоянно находиться в лучшей физической форме, а все знают, что у меня часто случаются травмы. Я готова играть только тогда, когда в состоянии соответствовать собственным высоким стандартом. Увы, это больше не так. Поэтому пора двигаться дальше.

Теннис всегда был моей любовью, и я продолжу быть лицом мирового спорта и здорового образа жизни. Кроме того, я постараюсь найти себя в бизнесе, индустриях моды и красоты. Также я смогу больше времени уделять своей филантропической деятельности, в том числе — совместной с ЮНИСЕФ.

Я воплотила свои мечты и теперь надеюсь помочь другим сделать то же самое. Так что не грустите. С оптимизмом смотрите в будущее вместе со мной. Моя огромная любовь и благодарность всем, кто сделал мою жизнь такой прекрасной, какая она есть, — сообщила 29-летняя сербская теннисистка на странице в Фэйсбуке .



Фото: Reuters

Ана Иванович — обладательница 15 титулов на турнирах WTA, двукратная финалистка турниров «Большого шлема», финалистка Кубка Федерации и участница двух Олимпиад.

В июле 2016 года Ана Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу и полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера.



Фото: twitter.com/FansOfSport

На прошлой неделе спортсменка опровергла предположения журналистов о своей беременности.



Фото: Reuters











Фото: twitter.com/AnaIvanovic



Фото: si.com







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