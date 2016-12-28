Ответьте на несколько вопросов, чтобы узнать, какой подарок с большой вероятностью вы найдете под новогодней елочкой в наступающий год Петуха. Или это станет ответом на раздумья о вашем подарке для друга.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: какой подарок на Новый год вам подходит? 2017 год по лунному календарю — год огненного Петуха. И по традиции большинство людей будет дарить друг другу подарки, связанные с будущим символом.