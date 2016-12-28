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Тест: какой подарок на Новый год вам подходит?
29.12.2016 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Ответьте на несколько вопросов, чтобы узнать, какой подарок с большой вероятностью вы найдете под новогодней елочкой в наступающий год Петуха. Или это станет ответом на раздумья о вашем подарке для друга.
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2017 год по лунному календарю — год огненного Петуха. И по традиции большинство людей будет дарить друг другу подарки, связанные с будущим символом.
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