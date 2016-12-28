﻿ Тест: какой подарок на Новый год вам подходит?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Тест: какой подарок на Новый год вам подходит?

29.12.2016 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Ответьте на несколько вопросов, чтобы узнать, какой подарок с большой вероятностью вы найдете под новогодней елочкой в наступающий год Петуха. Или это станет ответом на раздумья о вашем подарке для друга.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2017 год по лунному календарю — год огненного Петуха. И по традиции большинство людей будет дарить друг другу подарки, связанные с будущим символом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: в места гуляний пропустим только после личного досмотра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика