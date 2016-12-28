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МВД: в места гуляний пропустим только после личного досмотра
29.12.2016 10:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси призывает граждан на новогодние праздничные гуляния приходить заранее в связи с тем, что будет проводиться личный досмотр граждан.
"Меры повышенной безопасности применяются с учетом трагических событий за рубежом. Но в Беларуси нет предпосылок для нагнетания обстановки. Ситуация в стране стабильная, контролируемая. Все меры — профилактические", — заявил журналистам начальник управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности МВД полковник милиции Дмитрий Курьян.
По его словам, все граждане смогут попасть на площадки, где пройдут гуляния, только после личного досмотра и досмотра вещей, поэтому целесообразно приходить на праздник заранее.
Курьян отметил, что предусмотрено выставление оцепления, осмотр территории, оборудование необходимого количества контрольно-пропускных пунктов и эвакуационных выходов.
Повышенное внимание уделят и выявлению нетрезвых водителей. В прошлом году 30-31 декабря сотрудники ГАИ задержали 777 таких нарушителей, 1-2 января — уже 223, сказал представитель МВД.
Всего в Минске будет работать 26 площадок, на которых пройдут праздничные гуляния.
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Накануне Нового года личный состав органов внутренних дел переведут на усиленный вариант несения службы.
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