МИНСК, 29 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси призывает граждан на новогодние праздничные гуляния приходить заранее в связи с тем, что будет проводиться личный досмотр граждан.

"Меры повышенной безопасности применяются с учетом трагических событий за рубежом. Но в Беларуси нет предпосылок для нагнетания обстановки. Ситуация в стране стабильная, контролируемая. Все меры — профилактические", — заявил журналистам начальник управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности МВД полковник милиции Дмитрий Курьян.

По его словам, все граждане смогут попасть на площадки, где пройдут гуляния, только после личного досмотра и досмотра вещей, поэтому целесообразно приходить на праздник заранее.

Курьян отметил, что предусмотрено выставление оцепления, осмотр территории, оборудование необходимого количества контрольно-пропускных пунктов и эвакуационных выходов.

Повышенное внимание уделят и выявлению нетрезвых водителей. В прошлом году 30-31 декабря сотрудники ГАИ задержали 777 таких нарушителей, 1-2 января — уже 223, сказал представитель МВД.

Всего в Минске будет работать 26 площадок, на которых пройдут праздничные гуляния.