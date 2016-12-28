﻿ МВД: в места гуляний пропустим только после личного досмотра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МВД: в места гуляний пропустим только после личного досмотра

29.12.2016 10:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси призывает граждан на новогодние праздничные гуляния приходить заранее в связи с тем, что будет проводиться личный досмотр граждан.

"Меры повышенной безопасности применяются с учетом трагических событий за рубежом. Но в Беларуси нет предпосылок для нагнетания обстановки. Ситуация в стране стабильная, контролируемая. Все меры — профилактические", — заявил журналистам начальник управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности МВД полковник милиции Дмитрий Курьян.

По его словам, все граждане смогут попасть на площадки, где пройдут гуляния, только после личного досмотра и досмотра вещей, поэтому целесообразно приходить на праздник заранее.

Курьян отметил, что предусмотрено выставление оцепления, осмотр территории, оборудование необходимого количества контрольно-пропускных пунктов и эвакуационных выходов.

Повышенное внимание уделят и выявлению нетрезвых водителей. В прошлом году 30-31 декабря сотрудники ГАИ задержали 777 таких нарушителей, 1-2 января — уже 223, сказал представитель МВД.

Всего в Минске будет работать 26 площадок, на которых пройдут праздничные гуляния.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Нового года личный состав органов внутренних дел переведут на усиленный вариант несения службы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Одна из самых красивых теннисисток планеты объявила о завершении карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика