Минска задержаны" title="Директор и сотрудники одного из визовых центров Минска задержаны" class=""> Минска задержаны" title="Директор и сотрудники одного из визовых центров Минска задержаны" class=""> /

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали руководителя и сотрудников столичной коммерческой структуры, которые подозреваются в содействии незаконному пребыванию иностранных граждан на территории Республики Беларусь и подделке документов.

Старший уполномоченный по особо важным делам ГУБОПиК МВД Беларуси Андрей Уразов прокомментировал телеканалу ОНТ задержание.

"В ходе проведения мероприятий был задержан директор турфирмы. Агентство брало на себя обязательство по оформлению всего пакета документов. Полностью изготавливались справки о наличии финансовых средств на счетах, о месте работы, в паспортах проставлялись липовые штампы о регистрации. Если гражданина останавливали для проверки документов, то в паспорте стоял штамп Минского района, области или города Минска", — сказал Уразов.

Три года центр также готовил документы для шенгенских виз вне зависимости от того, имеет ли право гражданин на посещение Европы.

При обыске в офисе предприятия изъято 269 150 долларов США, 92 поддельных печати банковских организаций и юридических лиц, 952 пакета поддельных документов визовой поддержки граждан.

Все сотрудники фирмы (директор, его заместитель и менеджер — Sputnik) задержаны. Количество тех, кто успел воспользоваться их услугами, устанавливается. Уже сейчас в пресс-службе МВД прогнозируют, что счет будет идти на сотни.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 371-1 (Организация незаконной миграции) и ч.2 ст. 380 (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Аудиозапись комментария старшего уполномоченного по особо важным делам ГУБОПиК МВД Беларуси Андрея Уразова слушайте на радио Sputnik Беларусь.