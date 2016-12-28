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В аэропортах московского региона отменены или задержаны около 70 рейсов

29.12.2016 10:56 — Разное | Ежедневник  
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В аэропортах московского региона отменены или задержаны около 70 рейсов

фото: tass.ru

Более 40 авиарейсов отменены и около 30 задержаны в аэропортах московского региона.

По состоянию на 09:46 мск, в Домодедове отменены пять рейсов, еще 19 будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов, еще 38 рейсов выполняться не будут. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию, сообщает ТАСС.

В московском регионе сегодня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. Температура воздуха в Москве составит три - пять градусов ниже нуля, по области будет два - семь градусов мороза. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно, местами вновь пройдет небольшой снег. В Москве столбики термометров покажут пять - семь градусов ниже нуля, в Подмосковье подморозит до минус пяти - десяти градусов, ветер западный, пять - десять метров в секунду. Днем в пятницу при облачной погоде местами не исключены небольшой снег и гололедица. В городе потеплеет до нуля - минус двух градусов, по области будет до пяти градусов мороза. Ветер западный, пять - десять метров в секунду.

 
 
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Более 40 авиарейсов отменены и около 30 задержаны в аэропортах московского региона.

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