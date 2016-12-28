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Несколько минских церквей проведут службы в новогоднюю ночь
29.12.2016 10:57 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Православные священники напомнили, что Новый год приходится на пост, и сообщили, что несколько минских церквей в новогоднюю ночь проведут службы.
В Белорусском экзархате Sputnik сообщили, что новогодний молебен и Божественная литургия будут отслужены в Храме в честь иконы Божией Матери "Державная" в Свято-Елисаветинском монастыре (Новинки), в храме Николая Японского (ул. Лидская, 3, станция метро "Каменная горка"). В этих храмах службы начнутся в 00:00.
© Sputnik / Виктор Толочко
В храме Афанасия Брестского (улица Рогачевская, 8а, станция метро "Уручье") служба начнется 31 декабря в 23:00, в 17:00 в последний день уходящего года священник будет исповедовать верующих, рассказали собеседники агентства.
Также в новогоднюю ночь будет открыт храм в честь Святой Троицы, который находится на территории храма Всех святых (улица Калиновского 121, станция метро "Восток"), за час до наступления нового года пройдет исповедь, а ровно в полночь начнется литургия, рассказали священнослужители.
Кроме этого, службы в новогоднюю ночь пройдут в церкви в честь иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" (улица Карастояновой, 14), в храме Живоначальной Троицы (улица Севастопольская, 100), в храме Андрея Первозванного (улица Малинина), сообщили в экзархате.
Рождественский пост у православных завершится 7 января, в ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах будут совершены всенощные праздничные службы.
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