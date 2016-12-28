В мороз снег появляется не только из облаков, но и из гейзеров. Видео необычного явления появилось на YouTube-канале Йеллоустонского национального парка.



Изображение: YellowstoneNPS / youtube.com

Гейзер Старый служака (Old Faithful) находится в в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг, США. Обычное он извергает струи кипящей воды в среднем каждые 74 минуты.

На прошлой неделе температура в регионе опустилась до -18 градусов Цельсия и гейзер «замерз». На видео можно увидеть как из гейзера вырывается «фонтан» снега высотой несколько метров.

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Это происходит из-за того, что горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Кипяток, вырываясь из-под земли, мгновенно превращается в снег. То же самое произойдет , если вылить кастрюлю с кипятком в сильный мороз.

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