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Картинка дня: замерзший гейзер "выстреливает" снегом
В мороз снег появляется не только из облаков, но и из гейзеров. Видео необычного явления
Гейзер Старый служака (Old Faithful) находится в в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг, США. Обычное он извергает струи кипящей воды в среднем каждые 74 минуты.
На прошлой неделе температура в регионе опустилась до -18 градусов Цельсия и гейзер «замерз». На видео можно увидеть как из гейзера вырывается «фонтан» снега высотой несколько метров.
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Это происходит из-за того, что горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Кипяток, вырываясь из-под земли, мгновенно превращается в снег. То же самое
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Кипяток, вырываясь из-под земли, мгновенно превращается в снег.
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