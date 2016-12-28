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Главные премьеры будущего года: "Чужой", "Пираты Карибского моря" и немного артхауса
Подводя итоги уходящего года, AFISHA.TUT.BY спешит заглянуть в следующий, чтобы узнать, какие фильмы ждут зрителей уже в ближайшие месяцы. Предлагаем читателям ознакомиться с некоторыми знаковыми новинками. Указать все, разумеется, сложно — остановимся на особенно интересных.
Блокбастеры
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После неудачной второй части продюсеры долго не решались продолжать проект «Три икса». Очевидно, популярность «Форсажа» заставила изменить мнение. Вин Дизель вернулся в третью часть, и, судя по трейлеру, «Мировое господство» будет эдаким «Форсажем 7,5» — драйвовым молодежным проектом с множеством трюков.
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Этот фильм снят по японской манге и рассказывает о киборге в исполнении Скарлетт Йоханссон, которая борется с киберпреступниками. Если фильму удастся ярко передать стилистику киберпанка и в угоду массовой аудитории не убирать весь смак и колорит японских комиксов, перед зрителем предстанет заманчивый проект.
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После просмотра пока единственного трейлера нового «Чужого» складывается ощущение, что фильм будет еще хуже «Прометея». Но, возможно, первоначальный скепсис разрушится действительно интересной фантастикой. Пока же, кажется, что лента Ридли Скотта ближе не к авторскому оригиналу, а к боевику Пола Андерсона «Чужой против Хищника», где герои были лишь пушечным мясом для космических монстров.
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Некоторое освежение требуется и франшизе про пиратов, и карьере Джонни Деппа. Возможно, пара скандинавских режиссеров, которая как раз прославилась приключенческим фильмом про морского путешественника, произведет маленькую революцию. Очень хочется видеть уже не надоевшие кривляния капитана Воробья, а интересную интригующую историю. А более высокий возрастной рейтинг картины пошел бы только на пользу.
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Перезапущенная франшиза «Планета обезьян», пожалуй, единственная, которая не вызывает нареканий из всех современных. Предыдущий проект и вовсе можно было назвать самым умным блокбастером последних лет. Снявший «Монстро» режиссер Мэтт Ривз продолжает осваивать обезьяний мир. Надеемся, сделает это не хуже, чем два года назад. Энди Серкис по-прежнему безнадежно бьется за технически невозможный «Оскар», ярко играя нарисованных персонажей.
Авторское кино
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Осенью фильм был показан в Венеции, перед предстоящим «Оскаром» его выпустили в США. Зрители в СНГ должны увидеть кино в январе. Дэмьен Шазелл, создавший фееричную «Одержимость», подготовил другой музыкальный проект — мюзикл о джазовом пианисте, который влюбляется в молодую актрису в Лос-Анджелесе. Фильм уже завоевал несколько призов и получил номинации на «Золотой глобус». Возможно, мюзикл — жанр не для всех, но качественным фильмом «Ла-Ла Ленд» точно будет.
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Новый фильм Скорсезе о двух священниках, которые приехали в Японию распространять Евангелие и подверглись насилию и преследованиям. Актер Эндрю Гарфилд второй раз за год снимается у большого автора и также может претендовать на главные награды. В Минске зрители кино наверняка увидят, только в конце января. Это не первый проект Скорсезе на религиозную тему. Критики, которые уже фильм посмотрели, оценили картину высоко. Ждем релиза с нетерпением.
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Фильм Джармуша был показан в Каннах, наград не снискал, однако все обозреватели от картины были в восторге. В феврале оценить ленту смогут не только критики. История молодого водителя автобуса, который пишет стихи, наполнена лиризмом и трагикомичностью. Один из лучших авторских фильмов года будет не занудным и доступным широкому зрителю.
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Чилийский режиссер Пабло Ларраин после успеха антирелигиозного фильма «Клуб», удостоенного «Серебряного медведя» Берлинале, получил возможность снять международный проект. Да еще и с Натали Портман в главных ролях. Картина рассказывает о Жаклин Кеннеди — первой леди США и одной из самых популярных женщин своего времени. Фильм уже получил награду Венецианского кинофестиваля, наверняка, получит и какой-нибудь «Оскар». В Минске картина должна выйти в конце февраля.
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Еще один фестивальный хит 2016 года, который на широкие экраны выйдет в начале 2017 года. Картина Марен Аде получила приз критиков в Каннах, стала главным европейским фильмом года, а через пару месяцев отхватит статуэтку «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Рассказывает эта комедия о мужчине, который захотел наладить отношения с дочерью, и выдал себя за эксцентричного бизнесмена.
Застряли посередине
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Спустя 20 лет Дэнни Бойл вновь собрал уже постаревших героев-наркоманов вместе. На этот раз четверо друзей пробуют открыть порнобизнес. Ирвин Уэлш, автор оригинальной книги, написал сценарий к продолжению, поэтому успех проекта «На игле» может быть повторен.
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Кристофер Нолан идет по пути Спилберга. Снял кучу блокбастеров и решил попробовать себя в военной драме. Автор хочет быть серьезным. Зачем ему это, зрители узнают через полгода. Возможно, перед аудиторией уже именитый режиссер откроется с другой стороны.
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Ридли Скотт продюсирует продолжение своего культового детища. В режиссерском кресле тоже человек хороший — Дени Вильнёв, чьи последние два проекта («Убийца» и «Прибытие») вышли на стыке жанрового и авторского кино. В новом «Бегущем по лезвию» хороший актерский состав, никто не будет против, если картина станет такой же популярной, как и оригинал.
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Подводя итоги уходящего года, AFISHA.TUT.BY спешит заглянуть в следующий, чтобы узнать, какие фильмы ждут зрителей уже в ближайшие месяцы.
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