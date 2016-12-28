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Министр спорта Самарской области огласил зарплату белорусского тренера "Крыльев Советов"

29.12.2016 11:15 — Разное | Tut.by  
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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки футбольного клуба «Крылья Советов», а также их главный тренер белорус Вадим Скрипченко, сообщает телерадиокомпания «Терра».


Вадим Скрипченко. Фото: kc-camapa.ru

— Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» — у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок — это сто тысяч рублей. По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей (около 30 тысяч долларов — SPORT.TUT.BY), — сообщил Шляхтин.

На последнем в 2016 году заседании Самарской губернской думы стало известно, что «Крыльям» добавят 235 миллионов рублей и в итоге клуб получит из бюджета 1 миллиард 270 миллионов. Хоккейная «Лада» получит в этом году еще почти 275 миллионов.

Напомним, что Вадим Скрипченко возглавил «Крылья Советов» по ходу нынешнего сезона. За несколько дней до этого он покинул пост рулевого екатеринбургского «Урала», после скандального поединка с «Тереком».

С приходом Вадима Скрипченко «Крылья Советов», которые находились на последнем месте в турнирной таблице, одержали 2 победы (над «Томью» — 3:0 и «Спартаком» — 4:0), дважды сыграли вничью (с «Уралом» — 2:2 и «Краснодаром» — 1:1) и однажды проиграли (питерскому «Зениту» — 1:3).

Набрав 15 очков в 17 матчах, «Крылья Советов» поднялись на 12-е место среди 16 команд и покинули опасную зону — две худшие команды напрямую покинут элитный дивизион, а 13-я и 14-я будут сражаться за прописку в премьер-лиге в переходных матчах. Чемпионат России возобновится весной 2017 года.

Ранее спортивный агент Владимир Абрамов назвал размер зарплаты другого белорусского тренера Виктора Гончаренко, который недавно возглавил московский ЦСКА. По словам Абрамова, контракт Гончаренков в армейском клубе — 350 тысяч евро в год, это в пять раз меньше, чем зарабатывал Леонид Слуцкий.

Отметим, что зарплата отправленного в оставку главного тренера сборной Беларуси Александра Хацеквича, по неофициальной информации, составляла 240 тысяч долларов в год.

 
 
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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки футбольного клуба "Крылья Советов", а также их главный тренер белорус Вадим...

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