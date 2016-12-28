|
Экс-глава департамента судейства АБФФ признал вину и по новому обвинению
В суде Центрального района города Минска проходит очередное заседание по делу экс-директора департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова.
Напомним, ранее прокурор
Сегодня Жуков признал вину по новому обвинению в полном объеме. Кроме того, экс-директор департамента судейства отказался давать показания.
По статье 430 предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
По части 2 статьи 426 предусмотрено наказание в виде лишения свободы срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Андрей Жуков был
Следствие утверждает, что он время от времени принимал взятки в размере $ 50−200 от судей и представителей клубов за назначение конкретных арбитров на определенные матчи. В шести эпизодах Жуков признался,
«
30 ноября слушания были приостановлены по запросу государственного обвинителя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Жуков признал вину и по новому обвинению в полном объеме. Кроме того, экс-директор департамента судейства отказался давать показания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии