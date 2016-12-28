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Экс-глава департамента судейства АБФФ признал вину и по новому обвинению

29.12.2016 11:13 — Разное | Tut.by  
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Андрей Жуков. Фото: Прессбол

В суде Центрального района города Минска проходит очередное заседание по делу экс-директора департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова.

Напомним, ранее прокурор переквалифицировал обвинение в отношении подсудимого. Жукову было предъявлено обвинение по ч.ч.1, 2 ст. 430 (получение взятки, получение взятки повторно) УК Беларуси, а также ч. 2, ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

Сегодня Жуков признал вину по новому обвинению в полном объеме. Кроме того, экс-директор департамента судейства отказался давать показания.

По статье 430 предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По части 2 статьи 426 предусмотрено наказание в виде лишения свободы срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Андрей Жуков был задержан 7 июня сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП Московского РУВД Минска. Первоначально Жукову было предъявлено обвинение по ч.ч.1,2 ст. 430 (Получение взятки, получение взятки повторно).

Следствие утверждает, что он время от времени принимал взятки в размере $ 50−200 от судей и представителей клубов за назначение конкретных арбитров на определенные матчи. В шести эпизодах Жуков признался, откровенные показания дали и свидетели.

«Накрой поляну и будешь судить финал». Футбольные судьи дали показания по «делу Жукова»

30 ноября слушания были приостановлены по запросу государственного обвинителя.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Жуков признал вину и по новому обвинению в полном объеме. Кроме того, экс-директор департамента судейства отказался давать показания.

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