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Жители Беларуси смогут подавать показания счетчиков воды через ЕРИП

29.12.2016 11:10 — Разное | Ежедневник  
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Жители Беларуси смогут подавать показания счетчиков воды через ЕРИП

фото: newsomsk.ru

Популярный портал komplat.by, с помощью которого жители Минска и Минского района узнавали о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и предоставляли показания приборов учета, из-за перехода на АИС «Расчет-ЖКУ» прекратил функционировать.

Сейчас данные счетчиков пользователям приходится сообщать посредством СМС или по телефону, пишет БЕЛТА.

Минчане создали петицию о возобновлении работы ресурса, под которой за несколько дней подписались около 2 тыс. человек.

«Такая услуга в начале 2017 года появится в системе ЕРИП, причем она будет доступна для всех жителей Беларуси. Для этого не нужно будет создавать отдельный сайт. Возможности, которые ранее предоставлял портал komplat.by, сохранятся. Дополнительно о новых подходах в работе сообщим в январе», — отметил пиар-менеджер ЕРИП Олег Чумаков.

 
Теги: Минск
 
 
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Популярный портал komplat.by, с помощью которого жители Минска и Минского района узнавали о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и предоставляли показания...

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