В ноябре отмечено незначительное увеличение объема новых срочных вкладов физических лиц: чуть больше, чем в прошлом месяце, открывалось новых депозитов и в национальной и в иностранной валюте. Но в целом, интерес к срочным вкладам у населения пропал, если сравнивать с объемами новых депозитов в предыдущие годы, когда их было в разы больше, а с поправкой на покупательскую возможность прежних сумм – на порядок.

Новые срочные вклады в национальной валюте

В ноябре было открыто новых срочных вкладов физлиц в национальной валюте (а в статистику включаются не только физический приток “новых” денег в банк извне, но и рекапитализация начисленных процентов, а также продление уже действущего вклада на новый срок без выноса денег из банка) на Br240 млн (в т. ч. по сроку да 1 года - Br186 млн, свыше 1 года – Br 54 млн), что незначительно больше, чем было в предыдущем месяце.

Тем не менее, рост в ноябре произошел на фоне невыгодности в этом месяце размещения Br-рублей во вклад – проценты по вкладам снова упали, адоллар в ноябре заметно подорожал, что сделало срочные Br-депозиты убыточными в $-эквиваленте: средняя по стране ставка по всем действующим срочным Br-депозитам физлиц в ноябре составила 19,2% годовых , а девальвация Br-рубля к доллару – 45% годовых.

Рекордная сумма валового притока на новые срочные Br-рублевые депозиты была в апреле 2015-го - Br1,404 млрд, после чего пошло быстрое сокращение, в первую очередь в связи с девальвационными ожиданиями, которые подтвердились в августе того года, а также из-за падения реальных доходов населения.

А с учетом инфляционного ослабления стоимости Br-рубля (сегодняшний Br-рубль по своей покупательной способности отличается от более раннего Br-рубля на величину инфляции за прошедший период) октябрьский объем новых срочных Br-депозитов остается одним из самых низких в течение последних 14 лет.

Долларовый эквивалент объема новых срочных Br-вкладов в ноябре - $124 млн. Это на $13 млн больше, чем в прошлом месяце. Но еще недавно, чуть более года назад, $-эквивалент «свежих» срочных Br-депозитов был в разы больше (ежемесячно их открывалось тогда на $500-900 млн в эквиваленте).

Максимум же $-эквивалента новых срочных Br-вкладов физлиц был в конце 2013-го – начале 2014-го - более $1 млрд (и даже $1,2 млрд) новых Br-вкладов в $-эквиваленте тогда открывалось за месяц.

Низкий объем новых срочных Br-депозитов физических лиц при очень высокой долларовой доходности таких вкладов в последние несколько месяцев (кроме отчетного ноября) - результат падения реальных доходов населения, когда «лишних» денег, раньше откладывавшихся из зарплат и прочих доходов в долгосрочные сбережения, остается меньше.

А высокая (в отчетном периоде – 77,5%) доля «коротких» (на срок до 1 года) депозитов в общей сумме новых Br-вкладов физических лиц говорит о сохраняющемся беспокойстве в отношении финансовой системы страны и банковского сектора, опасении очередной девальвации в течение года.

Новые депозиты в иностранной валюте

Как и в секторе Br-рублевых депозитов, новых срочных вкладов физлиц в иностранной валюте в ноябре также открыто немного больше, чем в октябре: рост с прошлого месяца составил 4.9%. Ноябрьский объем - $531 млн (в т.ч. на срок до 1 года - $332 млн, на срок св. 1 года - $199 млн) – на $25 млн больше, чем октябрьский.

Ноябрьский объем новых срочных вкладов в валюте - это уровень 2012-13 гг. Исторический рекорд валового притока валюты от физлиц в банки был недавно: в августе 2015-го он состоялся в сумме $1,512 млрд (тогда из-за девальвации Br-рубля произошел переток из Br-рублевых в валютные, появился дополнительный объем).

Рост интереса к валютным вкладам начался с 2009-го года, когда в начале того года произошла неожиданная для многих обывателей девальвация Br-рубля, и обладатели Br-вкладов сильно потеряли в $-эквиваленте, а процентные ставки по валютным вкладам в 2009-ом выросли до 10-12% годовых (сейчас они – 2-4 % годовых).

До 2009-го года новых срочных валютных вкладов открывалось мало, предпочтение отдавалось Br-рублевым: с 2001-го по 2008-й Br-рубль был стабилен, и Br-рублевые срочные депозиты давали прибыль в $-эквиваленте намного большую, чем непосредственно долларовые.

Br-эквивалент ноябрьского объема новых срочных валютных вкладов физлиц – Br1,029 млрд. Рекордный же месячный приток валюты на новые срочные вклады в Br-эквиваленте - почти Br2,5 млрд (в августе 2015-го). И это пересчитано по тогдашнему курсу Br/$. По сегодняшнему было бы Br3 млрд.

В Br - эквиваленте новых срочных вкладов физлиц в иностранной валюте в период до 2009-го года был вообще мизер в сравнении с сегодняшними объемами даже с поправкой на инфляцию и покупательскую способность на порядок ниже, чем сейчас.

Более низкий, чем 1-2 года назад, приток валюты на срочные вклады происходит как по причине сокращения реальных и номинальных, в долларах, доходов от экономического кризиса, так и из-за нежелания “затягивать пояса”: пытаясь сохранить достигнутый уровень потребления приходится сдавать накопленную в “жирные годы” валюту (в том числе ту,что находится на депозитах, а это более $7 млрд остатков), а не размещать ее на новых $-вкладах. Это подтверждается многомесячной чистой продажей валюты населением и снижением остатков валютных вкладов физлиц.

Если “длинных” (на срок свыше 1 года) срочных Br-вкладов население открывает лишь 22,5% от всей суммы, а “коротких” – 77,5%, то есть 1:3, то по срочным вкладам в иностранной валюте соотношение заметно лучше, 2:3: “длинных” новых инвалютных депозитов открыто в ноябре 37,5% от всех, а “коротких” – 62,5%, что лишний раз доказывает, что для долгосрочных банковских сбережений белорусы выбирают доллары и евро, несмотря на то, что доходность по валютным вкладам очень низкая.

Все новые депозиты физлиц – суммарно в национальной и иностранной валюте

Общий объем всех новых, открытых в ноябре, срочных вкладов физических лиц (Br-рублевых + инвалютных в Br-эквиваленте) - Br1,269 млрд. Это заметно больше, чем было в прошлом месяце, на Br91 млн (+7,7%).

В целом видно, что ежемесячные объемы новых срочных вкладов стабилизировались в пределах Br1,2-1,5 млрд. В этой сумме капитализированных процентов немного, около Br80 млн, остальное - переоформление закончившихся по сроку договора старых срочных депозитов на новые и принос денег в банк извне, с текущих доходов (по данным Белстата, объем всех в стране денежных доходов населения в месяц в настоящее время, в среднем, Br2,5 млрд) или из внебанковских сбережений («из матраса»).

Новых срочных Br-рублевых депозитов физлиц в ноябре – Br240 млн, валютных – Br1,029 млрд экв. На срок до 1 года – на Br829 млн, на срок свыше 1 года – на Br440 млн.

В 2015-ом году средний объем всех (Br-рублевых и валютных) срочных новых депозитов физлиц – более Br2,5 млрд в месяц, а максимум был в августе 2015-го – Br3,136 млрд. Новых депозитов физлиц в Br-рублях сейчас открывается меньше, чем в 2014-ом.

Но если убрать инфляционное неравенство сегодняшних и прошлых объемов (используя официальный индекс потребительской инфляции от Белстата), то сумма новых срочных вкладов от населения в отчетном ноябре – одна из наименьших за многолетний период.

В долларовом эквиваленте объем валового притока средств населения в ноябре на все срочные вклады во всех валютах - $655 млн. Три месяца назад был зафиксирован минимум за 8 лет, $589 млн. В 2014-15 гг. объем $-эквивалента новых депозитов был до $2 млрд в месяц, а иногда и превышал этот уровень.

В ноябре доля «коротких» (на срок до 1 года) среди всех открытых в этом месяце срочных вкладов физлиц – 34,7%, «длинных» (на срок более 1 года) – 635,3%. Лишь однажды население открывало больше «длинных» новых срочных вкладов, чем «коротких» - в мае-июне 2006-го.

Иностранной валюте белорусы продолжают доверять больше: 82,0% новых вкладов в сентябре открывалось именно в ней, но рекордный процент доли валютных вкладов в общем объеме новых срочных депозитов физических лиц зафиксирован ровно год назад - в ноябре 2015-го, 88,0%.