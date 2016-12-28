Минчанин Андрей Калинин нашел необычный способ заработать на деноминации — начал собственными руками делать копилки в виде новых белорусских монет и планирует продавать их как сувениры. «Теперь можно собирать рубли в рубли», — шутит Андрей о своем творчестве.



Фото: vk.com

Идея делать копилки в виде монет возникла у Андрея сразу после деноминации. До этого мужчина занимался в творческой мастерской, где и научился «формовать и отливать» скульптуры. Так что идея сразу нашла воплощение.

— Когда монеты только начали появляться, мне захотелось сделать большую монету, в которую можно закидывать маленькие деньги. Копить приятнее всего самые крупные номиналы монет — один и два рубля. Тут у меня был выбор, какую монету сделать первой. Я не стал усложнять себе задачу и выбрал один рубль, так как легче сделать рельеф (меньше деталей) и покраска проще (всего один цвет), — рассказывает Андрей.

Для Андрея производство таких сувенирах — просто хобби. Продажей своих копилок он пока не занимался:

— После нового года я планирую открывать ИП и работать с продажами через интернет. Я вижу, что мои изделия интересны людям и они хотят их приобрести, а значит скоро это хобби превратится в основную работу.



Фото: vk.com

Свои копилки Андрей делает из гипса: «Это самый простой и удобный материал». На создание силиконовой формы для 1-рублевой копилки в самом начале мастер потратил два дня. Теперь на производство каждой новой копилки-копейки уходит немного времени:

— Пролить гипсом эту форму занимает примерно 20 минут. Для того, чтобы высохнуть, гипсу надо не менее 4 дней. На окраску и упаковку копилки — примерно час.



Фото: vk.com

Пока «в ассортименте» у Андрея лишь копилка в один рубль, однако скоро должен появится сувенир и более мелкого номинала.

— Сейчас я доделываю копилку «Копейка». Вообще, мне хотелось бы сделать серию копилок «Белорусские монеты» из восьми монет с соблюдением всех пропорций и цветовой гаммы. Пока для осуществления не хватает ни времени, ни ресурсов. Иногда советуют сделать монеты других стран, но и на это тоже требуется немало сил.



Деревянный рубль. Фото: instagram.com