Перед тем как подвести позитивные итоги и перечислить самые громкие победы уходящего года, SPORT.TUT.BY вспоминает, что огорчило белорусских болельщиков в последние 12 месяцев.

Два неудачных турнира для сборной Беларуси по хоккею

Успешное выступление на чемпионате мира в Чехии серьезно разогрело аппетит тренерского штаба, игроков и федерации. Речь шла уже не просто о выходе в плей-офф, а о борьбе за медали. Увы, дальше разговоров в этот раз не дошло. У команды на турнире не получалось ничего: Лаланд не только не выручал, но и регулярно ошибался, феерившая год назад тройка Костицын — Калюжный — Костицын выглядела блекло, а вскоре распалась из-за травмы капитана. Низшая точка турнира — поражение 2:5 от Венгрии, которая не выигрывала до этого в топ-дивизионе с 1939 года. Перед поединком с Францией белорусы оказались на грани вылета. К счастью, победа над Францией позволила подопечным Дэйва Льюиса остаться в элите.



Фото: Дарья Бурякина

Шанс исправить ошибки представился в сентябре на главном турнире года — олимпийской квалификации в Минске. Белорусской сборной нужно было завоевывать первое место в группе с Данией, Словенией и Польшей. Главными оппонентами считались собравшие мощный состав датчане, но их удалось обыграть довольно легко. Серьезных проблем не возникло и с Польшей. А вот словенцы снова, как и в 2013 году, поставили нам подножку. В очень равной игре все решила серия буллитов, в которой Копитар и компания оказались чуточку мастеровитее.

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Результат двух турниров неудовлетворительный, но разница между ними огромная. В Санкт-Петербурге мы видели безвольную слабую команду, ставшую заложником своих амбиций, а в Минске — настоящий коллектив, который ни в коем случае нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи.

Выступление футбольных клубов и сборной

В белорусском футболе вообще редко бывают поводы для радости, но 2016-й стал одним из худших за последнее десятилетие.

Вряд ли выступление сборной Беларуси можно назвать провальным. Скорее, оно огорчило своей серой банальностью. После нулевой ничьей с Францией последовало крупное поражение от Нидерландов, уже привычная потеря очков с Люксембургом, безликое поражение от Болгарии и отставка Александра Хацкевича. В новый год команда входит без главного тренера и перспектив побороться за выход на чемпионат мира — 2018.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Неудачи сборной обычно отходили на второй план на фоне успехов клубов, а они были: два последних года БАТЭ и «Динамо» доходили до групповых этапов еврокубков, причем борисовчане в 2015-м до последних секунд шестого матча имели шанс попасть в плей-офф. К сожалению, на этот раз подкачали и они. Никаких групповых этапов и поражение БАТЭ от скромного ирландского «Дандолка».

Проблемы у белорусского футбола были и за пределами футбольных полей. Тут и коррупционный скандал в судейском корпусе, и ряд договорных матчей, но это истории для совсем другой статьи .

Ералаш в штабе сборной Беларуси по биатлону

После завершения сезона-2015/16 окончательно всплыли на поверхность трения во взаимоотношениях команды с наставником Владимиром Королькевичем. Сомнения по поводу того, сработается ли уроженец Минска со словенским паспортом с белорусскими биатлонистами, возникли сразу же после его назначения. Даже сам специалист не скрывал, что в команде его приход восприняли настороженно.

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Королькевич сразу предупредил, что в начале первого сезона без взявшей паузу Дарьи Домрачевой высоких результатов ждать не стоит, а на пик формы команду будут выводить к чемпионату мира в Холменколлене.



Владимир Королькевич. Фото: biathlonrus.com

В итоге же ближе всех к этому пику на ЧМ подобрался Владимир Чепелин, занявший 13-е места в спринте и масс-старте, что на тот момент стало для него лучшим результатом в карьере.

Лучшим же результатом среди представителей всей белорусской команды стало 10-е место Надежды Скардино в масс-старте. Однако от пика своей формы в Холменколлене Надя оказалась далека, поскольку выступления в остальных гонках ЧМ (15-е место в «индивидуалке», 32-е в спринте, 43-е в преследовании) были значительно хуже, нежели в целом по сезону. А 18-е место сборной Беларуси в женской эстафете и вовсе повергло в шок…

После провального чемпионата мира Королькевич стал говорить уже о том, что подготовка строилась с прицелом на Олимпиаду-2018 и ждать результатов уже в первый сезон его работы рановато.

— Мы находились в постоянном напряжении. Оно не исчезало даже после тренировок и гонок. Это очень сложно. Такое состояние должно быть, но не на протяжении полугода! Никто не знал, кому доверять, что делать и на чьей стороне правда. Мы впервые оказались в такой обстановке. Тренер же уверял, что биатлонист должен оставаться в напряжении, тогда он будет хорошо выступать. При этом говорит, что мы симулируем…

В лицо было неоднократно сказано, что мы непрофессионалы. Тогда возникает диссонанс: а зачем вы с нами работаете? Сделайте хотя бы из одного спортсмена профессионала, вас же для этого и приглашали. До сих пор мы же что-то из себя представляли, были друзьями, оставались сплоченным коллективом, общались с тренерами… Перед нами были примеры, когда в команду приходили Клаус Зиберт и Альфред Эдер, и мы ощущали, что все вокруг меняется. Пусть незначительно, но положительные сдвиги происходили, — отмечала Надежда Скардино.

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Поэтому новость о том, что Белорусская федерация биатлона не стала продлевать контракт с Королькевичем, неожиданной не стала.

Глотком свежего воздуха для белорусских биатлонисток в конце апреля стала новость о возвращении австрийца Альфреда Эдера , который в 2015 году помог Дарье Домрачевой выиграть большой Хрустальный глобус.

Но тогда же тренерский совет упразднил должность главного тренера национальных команд, на которой ранее был задействован Андриан Цыбульский. Перед ним поставили другие задачи, поручив работу с резервом. Можно предположить, что таким образом Андриану Алексеевичу аукнулось приглашение в сборную Владимира Королькевича.

Но не успели белорусские биатлонистки обрадоваться возвращению Альфредушки (как ласково называли Эдера спортсменки), как снова грянули перемены.

В мае ответственным за подготовку национальной сборной был назначен первый зампред БФБ, олимпийский чемпион — 1984 Сергей Булыгин. Он же и позвал на пост главного тренера сборной (хотя за две недели до этого эта должность была упразднена) скандального российского тренера Валерия Польховского, под руководством которого когда-то тренировался, еще будучи спортсменом во времена СССР. Но нынче репутация у Польховского весьма неоднозначная.



Валерий Польховский. Фото: Денис Костюченко, biathlon.by

Вероятно, приход Польховского и перераспределение функций в Белорусской федерации биатлона стали причинами того, что сорвалось возвращение в Беларусь австрийца Альфреда Эдера. Тем более что Польховский привез из России своего соратника Роберта Кабукова, которому поручил работу с женской командой.

Планировалось, что в женской и мужской командах Беларуси будут работать по два наставника. В мужской — Александр Сыман и Сергей Некрасов. В женской — Роберт Кабуков и Федор Свобода.

Польховский хотел, чтобы с мужчинами продолжил работу и Владимир Королькевич, но по итогам прошлого сезона БФБ решила не продлевать контракт с Королькевичем, который не смог найти общий язык со спортсменами.

Ну, а громыхнуло в разгар межсезонья, за два месяца до старта Кубка мира, когда прозвенела новость о том, что главный тренер сборной Беларуси Валерий Польховский и его помощник Роберт Кабуков покинули команду « по соглашению сторон ».

Внятных объяснений скоропостижного увольнения российских спецов до сих пор не последовало: то ли «семейные обстоятельства», то ли «работа не складывалась».

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, в свое время являвшийся советником председателя Белорусской федерации биатлона, вдогонку уходу Польховского высказался очень жестко: «Сережа Булыгин его к вам притащил. Я ему специально позвонил, когда все это случилось, говорю, неужели ты не видишь, что он нигде не приживается, это интриган и проходимец. Я сам как президент Федерации биатлона России выгнал Польховского из сборной за четыре дня до начала чемпионата мира в Швеции. Он дружил со шприцем и всячески это пропагандировал».

Правда, сам Польховский позже назвал все слова Тихонова враньем.

Логичным продолжением цепочки неожиданных и порой странных кадровых пертурбаций стал уход в сборную Литвы Олега Рыженкова, который несколько лет назад хорошо проявил себя в работе с молодежью, а в позапрошлом сезоне под его руководством заметного прогресса добилась и взрослая мужская команда Беларуси, особенно Владимир Чепелин и Юрий Лядов, реально боровшиеся за попадание в десятку лучших во многих гонках.

Накануне прошлого сезона его неожиданно перебросили на юниорский фронт с прицелом на то, что он будет готовить парней к Играм-2018. А теперь этот специалист уже значится в штабе сборной Литвы…

Штурвал же национальной команды в экстренном порядке принял опытнейший белорусский наставник Юрий Альберс, до этого отвечавший в федерации биатлона за проведение международных и республиканских соревнований. У него за плечами 40 лет тренерского стажа, однако активной практики не было с 2012 года, когда он уступил пост тренера мужской команды Рафаэлю Пуаре. В последние годы Юрий Юрьевич больше занимался организационными вопросами.



Юрий Альберс. Фото: Владимир Нестерович, mst.by

О распределении ролей в штабе Юрий Альберс говорит : «Главный тренер несет ответственность за результат, но ответственность эта лежит и на тренерах сборных. Поэтому Федор Свобода (старший тренер женской команды) и Александр Сыман (старший тренер мужской команды) будут составлять планы учебно-тренировочной работы и контролировать их выполнение, а я утверждаю этот план и оцениваю эффективность работы».

Старт под руководством Юрия Альберса выдался впечатляющим — уже на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде белорусы Дарья Юркевич и Владимир Чепелин сенсационно стали бронзовыми призерами в индивидуальных гонках.

Впрочем, сам тренер тут же остудил разгоревшийся аппетит болельщиков, заявив: «Повода для эйфории не видим ». И в следующих гонках белорусы вернулись на более привычные позиции.

Чего ждать от белорусских биатлонистов в этом сезоне, предсказать невозможно. Ведь в прошлом году подготовку на свой лад выстраивал Владимир Королькевич, утверждавший, что не ждал сиюминутного эффекта и рассчитывал на прогресс в перспективе. Летом свою методику на белорусах опробовал Валерий Польховский, испарившийся из стана национальной дружины за два месяца до старта. И, наконец, Юрию Альберсу, которого новость о скоропостижном отъезде Польховского застала в отпуске, пришлось срочно вникать в суть дела в разгар предсезонки…

А главной интригой наступающего года, да и оставшейся части сезона, является ожидающееся в январе возвращение Дарьи Домрачевой.

Олимпийский недобор

В этот раз белорусской команде не ставили медальных целей. Не было госплана по примеру 25 наград в Лондоне, но от каждого из спортсменов ожидали определенных результатов. Увы, дотянуться до своего максимума удалось не всем.

На прошлой Олимпиаде белорусские художницы порадовали сразу двумя наградами: Любовь Черкашина взяла бронзу, а групповички примерили серебряные награды. Большие надежды связывались с гимнастками и в этот раз. Вот только до медалей белорускам было не суждено добраться. Помарки при исполнении и субъективность судей оставили нашу сборную рядом с призовыми местами, но все же не на них.

Лучшие спортсмены Беларуси 2015 года — Марина Арзамасова и Василий Кириенко — также числились в числе медальных надежд, но финишировали далеко от топ-3.

Арзамасова вышла в финал забега на 800 метров, но против африканских конкуренток ничего поделать не смогла — седьмое место. Первый вице-президент НОК Максим Рыженков изумлялся внешнему виду медалисток, обескуражены были и болельщики. Ощущения спортсменок, соперничавших с африканским трио, хорошо описала сама Марина Арзамасова.



Фото: Reuters via TUT.BY

— Конечно, странновато, что их допустили. Они и раньше выступали с нами, но начиная с этого года стали просто непобедимыми. На этапах «Бриллиантовой лиги» все время финишировали на подиуме. Мы надеялись, что на них обратят внимание, но обсуждение началось только после финиша олимпийского забега. Только не подумайте, что я имею что-то против этих спортсменок, их по-человечески тоже можно понять. Вопросы только к чиновникам, которые выпускают их соревноваться против женщин. Конечно, надо что-то решать, ведь 800 метров — один из самых зрелищных видов. Нельзя отталкивать людей от нашей замечательной дисциплины.

Шансы Василия Кириенко на медаль Рио-2016 начали падать еще за недели до Игр. Букмекеры видели, какой объем командной работы приходится выполнять белорусу на «Тур де Франс», и разместили его в рейтинге претендентов в районе шестой позиции. Как оказалось, груз усталости Кириенко был даже недооценен. К середине гонки он шел в районе десятого места, а задача бороться за топ-8 для чемпиона мира — слабая мотивация. В итоге гонку Василий завершил во втором десятке. Впрочем, стоит отдать должное знаменосцу нашей команды — на чемпионате мира он вновь взял медаль, доказав, что олимпийское выступление не соответствовало его реальному уровню.



Алина Талай финиширует восьмой в полуфинале. Reuters

Алина Талай — одна из немногих в мире, кто готов соперничать с американками на дистанции 110 метров с барьерами. Белоруска брала медали и на чемпионате мира, и на европейском форуме. Первый забег показал, что Талай находится в отличной форме, готова показывать быстрые секунды. Хорошо для нее начался и полуфинал, но затем одна ошибка перечеркнула все старания. Алина задела барьер, потеряла ритм и выбыла из борьбы за финал. Обидный итог усердной подготовки.