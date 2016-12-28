Если машина в семье получает имя, то это означает одно — она прижилась и, возможно, надолго. Такая история произошла с минчанином Алексеем, который покупал Volkswagen Caravelle T3 исходя из финансовых возможностей, а теперь не может расстаться с любимцем семьи.





— Каравелла появилась в нашей жизни можно сказать случайно и не сказать, чтобы давно — семь месяцев назад. Семья у нас большая — жена, двое сыновей — старшему двенадцать лет, младшему — два с половиной. Но мы все время думали еще и о третьем ребенке. Понимали, что возможностей обычного легкового автомобиля не хватит — есть еще мои родители и дача, которая находится в стадии строительства. В общем, нужно было что-то вместительное. И, увы, недорогое, — рассказывает Алексей, который работает учителем.

В момент, когда семья решила купить автомобиль, финансовое положение было не самым лучшим, можно даже сказать тяжелым, признается Леша.

— Я понимал, что могу выбирать только из машин конца 80-х — начала 90-х годов. Присматривался, конечно, к Volkswagen T4, но они были слишком дороги. А всякие минивэны типа Peugeot 806 первых лет в большинстве случаев находятся в ужасном состоянии.

В поисках машины Алексей наткнулся на объявление о продаже Volkswagen Caravelle T3 1988 года выпуска. Машина понравилась, но находилась в Мозыре, а это 300 километров от Минска.

— И я поехал. Первый раз, как говорится, на «смотрины», а второй — уже с деньгами на покупку. Еще на стадии «смотрин» понял, что машина в нормальном состоянии, с небольшими нюансами, но меня она полностью устроила.





Ремонтопригодность была немаловажным фактором при выборе — это позволило Алексею в дальнейшем хорошо сэкономить на ремонте. Значительную часть работ Леша выполнял сам, а деталей на эту машину достаточно. Кондиционера в машине не было, но зато есть вторая печка под третьим рядом сидений. Для микроавтобуса тоже немаловажный нюанс, потому что штатная печка едва обогревает «галерку».





— Когда ехал из Мозыря, начали одолевать сомнения. Машина оказалась довольно шумной. На ней поменяли проблемную пятиступенчатую коробку передач на более надежную четырехступенчатую. Но при этом на трассе комфортно можно ехать со скоростью восемьдесят, ну максимум девяносто километров в час. Дальше — слишком шумно, — признается Алексей.

Все грустные мысли Алексей вытеснял хорошими и, пожалуй, как и любой автомобилист мечтал, что доведет машину до ума:

— Со временем все сделаю в машине как надо, доведу ее до ума и уж тогда буду радоваться.





— Когда приехал домой из Мозыря, естественно, вся семья высыпала смотреть на папину покупку. Дети были в восторге. Старший сын сказал: «Кла-а-а-с!». Родители мои тоже оценили машину — большая, вместительная. А вот жена нашей радости не разделяла. Да и до сих пор она настроена по отношению к Caravelle скептически. Ей не нравится шумный дизельный мотор. А еще у жены есть права, но в машине нет гидроусилителя. Тоже минус. Впрочем, пока она беременна, за руль не садится.

Как бы там ни было, машина в семье Алексея прижилась. Ее ласково и любя называют «Василек», за яркий и заметный синий цвет.

— Служил «Василек» исправно, возил меня каждый день на работу, по выходным — все семейство на дачу. Любим мы на нем и на природу выехать. Мы вообще большие любители кемпингового отдыха, даже младшего сынишку, которому только 2,5 года, берем с собой. Все, как полагается — семья, природа, палатка, собака.





Для таких выездов «Василек» просто идеальный автомобиль. Места много, а широкий проход между передними креслами позволяет младшему сыну без проблем прогуляться с третьего ряда на первый в полный рост, когда машина стоит на парковке.





— Про дальние поездки ничего не могу сказать, не довелось. Но выезды на 200−250 километров переносятся хорошо. Даже я со своим ростом 195 сантиметров помещаюсь за рулем без проблем и голова в крышу не упирается. Отмечу удобные кресла с подлокотниками. Правда вот предыдущий владелец, когда красил кузов, забыл вернуть на место крепления ремней безопасности на третьем ряду. Надо решить эту проблему, пока не появился третий ребенок. — говорит Алексей.

Но однажды пришлось выставить машину на продажу. Как признается Алексей, во многом под давлением супруги. Чтобы сохранить «Василька» в семье, были даже мысли заменить шумный дизельный мотор на бензиновый, более тихий.

— И что вы думаете? Буквально через неделю после публикации объявления у машины заклинило двигатель, сломало коленвал. Судьба? Не знаю. Но в любом случае от продажи пришлось отказаться. Не захотел, видимо, «Василек» нашу семью покидать, как минимум до момента ремонта. Зато возникла возможность заменить двигатель в машине на другой агрегат, заняться шумоизоляцией, как я и хотел сделать уже давно.





Алексей купил мотор серии TDI, более мощный и современный. В предстоящих планах — восстановить дверные карты, подкрасить «жучки», хотя в принципе по кузову машина крепкая. И, конечно, заняться шумоизоляцией. Для этой модели продается специальный ковер из плотного поролона, который кладется на пол багажного отсека, там, где располагается двигатель.

Когда Алексей покупал автомобиль, то рассматривал его исключительно как универсальное транспортное средство для семьи по своим финансовым возможностям. Но познакомившись с ним поближе, а потом заметив, как фанаты этих машин холят и лелеят такие автомобили, объединяются в клубы, то загорелся желанием восстановить его до оригинального состояния. Если финансы позволят, то Алексей своей цели добьется.





— Сейчас из пяти баллов моя машинка на твердую троечку вытягивает. Но я ж учитель, подтяну «Василька» до отличника и приеду на нем долгожданную дочку из роддома забирать!