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Год культуры в Беларуси стал подъемом независимого кино
29.12.2016 11:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Несмотря на стереотипы и непростые финансовые условия, белорусское кино продолжает жить и даже развиваться, если говорить о молодых авторах, которые снимают интересные фильмы с помощью новых технических средств, хотя и несколько "партизанским" способом.
© Sputnik / Виктор Толочко
В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Александром Кривошеевым координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Николай Лавренюк подвел итоги Года культуры в белорусском кинопроизводстве.
"Уходящий год показал, что есть талантливые молодые ребята, которые владеют профессией. Кто-то получал образование не в Беларуси, кто-то вообще без образования, как, например, Никита Лаврецкий, который в прошлом году победил на "Лістападзе", — отметил киновед в студии радио Sputnik.
В числе примеров успешного участия белорусов в международных программах Николай Лавренюк привел фильм "Одной крови" Митрия Семенова-Алейникова, который попал в секцию Short Film Corner на Канском кинофестивале. Также среди "громких" фестивальных успехов — фильмы "
По словам эксперта, в пользу "молодого белорусского кино" говорит статистика: в нынешнем году на конкурс "Лістапада" было подано в общей сложности 90 заявок от белорусских режиссеров с игровыми, анимационными и документальными фильмами полного и короткого метра.
Собеседник радио Sputnik отметил, что работы молодых белорусских режиссеров можно увидеть не только в фестивальных программах, но и в прокате, в том числе и в региональных кинотеатрах.
"Например, только в декабре в кинотеатрах показывают сразу три белорусских фильма. Один из них — "
Полную версию беседы координатором национального конкурса Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Николаем Лавренюком о развитии независимого белорусского кино в 2016 году слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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