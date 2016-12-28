Несмотря на стереотипы и непростые финансовые условия, белорусское кино продолжает жить и даже развиваться, если говорить о молодых авторах, которые снимают интересные фильмы с помощью новых технических средств, хотя и несколько "партизанским" способом.



© Sputnik / Виктор Толочко Киргизское чудо и молдавские надежды: эксперты оценили состояние кино

В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Александром Кривошеевым координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Николай Лавренюк подвел итоги Года культуры в белорусском кинопроизводстве.

"Уходящий год показал, что есть талантливые молодые ребята, которые владеют профессией. Кто-то получал образование не в Беларуси, кто-то вообще без образования, как, например, Никита Лаврецкий, который в прошлом году победил на "Лістападзе", — отметил киновед в студии радио Sputnik.

В числе примеров успешного участия белорусов в международных программах Николай Лавренюк привел фильм "Одной крови" Митрия Семенова-Алейникова, который попал в секцию Short Film Corner на Канском кинофестивале. Также среди "громких" фестивальных успехов — фильмы " Граф в апельсинах " Влады Сеньковой, "Белорусский психопат" Никиты Лаврецкого, "Души мертвые" Виктора Красовского и другие ленты.

По словам эксперта, в пользу "молодого белорусского кино" говорит статистика: в нынешнем году на конкурс "Лістапада" было подано в общей сложности 90 заявок от белорусских режиссеров с игровыми, анимационными и документальными фильмами полного и короткого метра.

Собеседник радио Sputnik отметил, что работы молодых белорусских режиссеров можно увидеть не только в фестивальных программах, но и в прокате, в том числе и в региональных кинотеатрах.

"Например, только в декабре в кинотеатрах показывают сразу три белорусских фильма. Один из них — " Партизан-фильм " Андрея Курейчика — выходит в широкий прокат как раз сегодня", — уточнил Николай Лавренюк.

Полную версию беседы координатором национального конкурса Минского международного кинофестиваля "Лістапад" Николаем Лавренюком о развитии независимого белорусского кино в 2016 году слушайте на радио Sputnik Беларусь.