США рассчитывает на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с Республикой Беларусь, так как традиционно поддерживает суверенитет и независимость республики на пути к демократии и готова продолжать совместные действия по укреплению безопасности в Европе и во всем мире, говорится в сообщении дипмиссии, которое было опубликовано накануне. Павел Потапейко, известный эксперт-американист, высказал свою точку зрения по этому вопросу в комментарии для радио Sputnik Беларусь.



© Sputnik Иван Руднев Посольство: США с 1991 поддерживали Беларусь на пути к демократии

"Наконец-то здравый смысл начинает заявлять о себе. Противостояние, и попытки навязывания свих стандартов целому ряду стран, в том числе и Беларуси, закономерно пришли к своему логическому завершению", — считает эксперт.

По мнению Потапейко США уже давно пытается отойти от поддержки твердолобых, фрондирующих кругов, пытающихся всеми силами препятствовать политике, которую давно и уверенно проводит наша страна.

"Есть определенные надежды, что новая администрация, которая в январе приступит к исполнению обязанностей, останется приверженцем той линии, которую они декларировали в ходе избирательной компании, без навязывания так называемой "крылатой демократии". Мы, белорусы, только рады сотрудничать на взаимовыгодных, взаимоуважительных основах", — отметил эксперт.

Комментарии Павла Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.