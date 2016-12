Вертолет ВВС Национальной гвардии США упал в воду в непосредственной близости от береговой линии, примерно в 25 милях к юго-востоку от Хьюстона, сообщает Usa Today.

По словам очевидцев, вертолет буквально развалился в воздухе. В воде на предполагаемом месте катастрофы было найдено масляное пятно и обломки боевой машины. Причины катастрофы пока не определены. В Нацгвардии подтвердили потерю машины и гибель двоих пилотов