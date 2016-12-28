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Минчане пришли в "МакДональдс" с чемоданом старых сторублевок

29.12.2016 12:00 — Разное | Tut.by  
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Уже в воскресенье, 1 января, в Беларуси прекратят хождение старые деньги. На прощание с еще одним символом 2016-го года четверо минчан отправились на обед в ресторан быстрого питания. Там они рассчитались сторублевыми купюрами, которых накопили 16,5 рубля в актуальных деньгах.

Накопление чемоданчика с деньгами длилось с августа. Предварительный подсчет показал, что бюджет на обед 1650 купюр по 100 рублей. Кассир подсчет подтвердила, но несколько медленнее, чем считали сами энтузиасты прощальной акции. Все подробности в нашем видео.

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Уже в воскресенье, 1 января, в Беларуси прекратят хождение старые деньги. На прощание с еще одним символом 2016-го года четверо минчан отправились на обед в ресторан...

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