Уже в воскресенье, 1 января, в Беларуси прекратят хождение старые деньги. На прощание с еще одним символом 2016-го года четверо минчан отправились на обед в ресторан быстрого питания. Там они рассчитались сторублевыми купюрами, которых накопили 16,5 рубля в актуальных деньгах .

Накопление чемоданчика с деньгами длилось с августа. Предварительный подсчет показал, что бюджет на обед 1650 купюр по 100 рублей. Кассир подсчет подтвердила, но несколько медленнее, чем считали сами энтузиасты прощальной акции. Все подробности в нашем видео.

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