﻿ В Москве построят жилой квартал имени великих джазменов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Москве построят жилой квартал имени великих джазменов

29.12.2016 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В московском районе Марьина роща на 1-й Ямской улице построят жилой квартал Jazz: именами великих джазовых музыкантов Рея Чарльза, Бенни Гудмена, Эллы Фицджеральд, Дюка Эллингтона, Луи Армстронга назовут пять корпусов комплекса. Об этом говорится в сообщении девелоперской компании Sminex, реализующей проект.


Квартал был спроектирован архитектурным бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана. Авторы отказались от ярких архитектурных решений, сделав акцент на дорогих материалах: для облицовки фасадов зданий использована натуральная керамика, клинкерный кирпич, архитектурный камень и гранит.


Общая площадь комплекса составит 95,4 тыс. кв. м, жилая — 30,9 тыс. кв. м. В нескольких корпусах расположатся 349 квартир и 134 апартамента кв. м, а также два таунхауса. В квартале Jazz будут представлены нестандартные форматы жилья: пентхаусы с террасами и каминами, дуплексы — двухэтажные квартиры с отдельными входами, таунхаусы, а также квартиры с пятиметровыми потолками, говорится в сообщении Sminex.


В домах, выходящих на 1-ю Ямскую и Октябрьскую улицы, и в торгово-офисном здании на площади 8 тыс. кв. м расположатся супермаркет, магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и предприятия бытовых услуг. На территории комплекса предусмотрены также частный детский сад, подземный паркинг и кладовые. Внутренний огороженный двор с детскими и спортивными площадками разработан по проекту архитектурного бюро Wowhaus.

Снос ветхих построек на строительной площадке запланирован на январь, уточняет девелопер, строительно-монтажные работы начнутся в марте. Завершить строительство предполагается в третьем квартале 2019 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 10,3 млрд руб.


Квартал Jazz — не единственный жилой проект последнего времени, связанный с именами выдающихся музыкантов. Так, в середине декабря стало известно, что к 2018 году на Павелецкой набережной появится жилой квартал бизнес-класса «Резиденции композиторов», артистическим руководителем которого станет народный артист СССР Юрий Башмет. Известный альтист будет руководить культурно-образовательным центром, который планируется построить на территории жилого комплекса.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять корпусов комплекса назовут именами Рея Чарльза, Бенни Гудмена, Эллы Фицджеральд, Дюка Эллингтона, Луи Армстронга.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ответ МВД главе Белорусской католической церкви: статистика по богослужениям публиковаться не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика