В московском районе Марьина роща на 1-й Ямской улице построят жилой квартал Jazz: именами великих джазовых музыкантов Рея Чарльза, Бенни Гудмена, Эллы Фицджеральд, Дюка Эллингтона, Луи Армстронга назовут пять корпусов комплекса. Об этом говорится в сообщении девелоперской компании Sminex, реализующей проект.





Квартал был спроектирован архитектурным бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана. Авторы отказались от ярких архитектурных решений, сделав акцент на дорогих материалах: для облицовки фасадов зданий использована натуральная керамика, клинкерный кирпич, архитектурный камень и гранит.





Общая площадь комплекса составит 95,4 тыс. кв. м, жилая — 30,9 тыс. кв. м. В нескольких корпусах расположатся 349 квартир и 134 апартамента кв. м, а также два таунхауса. В квартале Jazz будут представлены нестандартные форматы жилья: пентхаусы с террасами и каминами, дуплексы — двухэтажные квартиры с отдельными входами, таунхаусы, а также квартиры с пятиметровыми потолками, говорится в сообщении Sminex.





В домах, выходящих на 1-ю Ямскую и Октябрьскую улицы, и в торгово-офисном здании на площади 8 тыс. кв. м расположатся супермаркет, магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и предприятия бытовых услуг. На территории комплекса предусмотрены также частный детский сад, подземный паркинг и кладовые. Внутренний огороженный двор с детскими и спортивными площадками разработан по проекту архитектурного бюро Wowhaus.

Снос ветхих построек на строительной площадке запланирован на январь, уточняет девелопер, строительно-монтажные работы начнутся в марте. Завершить строительство предполагается в третьем квартале 2019 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 10,3 млрд руб.





Квартал Jazz — не единственный жилой проект последнего времени, связанный с именами выдающихся музыкантов. Так, в середине декабря стало известно, что к 2018 году на Павелецкой набережной появится жилой квартал бизнес-класса «Резиденции композиторов», артистическим руководителем которого станет народный артист СССР Юрий Башмет. Известный альтист будет руководить культурно-образовательным центром, который планируется построить на территории жилого комплекса.