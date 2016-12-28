В Партизанском районе на общественное обсуждение выставили проект детального планирования территории в границах ул. Франциска Скорины — Минская кольцевая автомобильная дорога — железная дорога «Минск-Москва» — ул. Подлесная.

Земельный участок, на котором планируется реализовать проект, занимает площадь 41,5га. Здесь собираются построить многоуровневую гараж-стоянку на 250 машиномест, паркинг на 500 машиномест, паркинг на 700 машиномест с открытыми теннисными кортами на крыше, и две парковки на 150 и 85 машиномест.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ .

Общественное обсуждение проекта продлится по 20 января.

С проектными материалами по объекту можно ознакомиться ежедневно по 10 января в фойе здания администрации Партизанского района Минска по ул. Захарова, 53.

Презентация проекта состоится 29 декабря 2016 г. в 18:00 в актовом зале администрации Партизанского района по ул. Захарова, 53.

По 20 января свои письменные замечания и предложения по объекту можно направлять в администрацию Партизанского района Минска (ул. Захарова, 53, каб. 207) с пометкой «общественное обсуждение».