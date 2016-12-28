Белорусская версия трюка Жана Клода Ван Дамма набирает популярность в интернете. Каскадер Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися БЕЛАЗами. Меньше чем за сутки ролик посмотрели больше 200 тысяч человек, просмотры продолжают расти.

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Напомним, в ноябре популярностью пользовался ролик, в котором белорусы повторяли рекорд Гиннесса. В оригинале британец прыгнул с высоты и макнул в кружку с чаем печенье. Соотечественники, прыгая с 25-метровой высоты, целились драником в банку со сметаной. Тогда меньше чем за неделю белорусская версия собрала просмотров больше, чем оригинал.

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