﻿ Ролик со шпагатом белоруса между двух БЕЛАЗов посмотрели уже больше 200 тысяч раз. 21.by
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Ролик со шпагатом белоруса между двух БЕЛАЗов посмотрели уже больше 200 тысяч раз

29.12.2016 11:33 — Разное | Tut.by  
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Белорусская версия трюка Жана Клода Ван Дамма набирает популярность в интернете. Каскадер Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися БЕЛАЗами. Меньше чем за сутки ролик посмотрели больше 200 тысяч человек, просмотры продолжают расти.

 

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Напомним, в ноябре популярностью пользовался ролик, в котором белорусы повторяли рекорд Гиннесса. В оригинале британец прыгнул с высоты и макнул в кружку с чаем печенье. Соотечественники, прыгая с 25-метровой высоты, целились драником в банку со сметаной. Тогда меньше чем за неделю белорусская версия собрала просмотров больше, чем оригинал.

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Белорусская версия трюка Жана Клода Ван Дамма набирает популярность в интернете. Каскадер Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися БЕЛАЗами. Меньше чем...

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