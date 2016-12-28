МИНСК, 29 дек – Sputnik. Снег неожиданно выпал в столице Греции Афинах – высота снежного покрова к утру 29 декабря составила около 3-4 сантиметров.

Это весьма редкое явление в столице страны, снег в Афинах выпадает раз в несколько лет. Проблем снегопад не вызвал – в столице Греции сейчас плюсовая температура, и вместо гололеда на дорогах образовалась снежная каша. В то же время затруднения возникли в работе общественного транспорта: опаздывали автобусы, на наземной линии метро было ограничено движение.