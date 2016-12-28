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Корпус реактора после внешатной ситуации доставлен на Белорусскую АЭС
Корпус реактора доставлен на Белорусскую АЭС. После внешнатной ситуации его обещают проверить.
Корпус реактора весит более 330 т, его высота составляет 13 м, диаметр - 4,5 м. Он изготовлен на волгодонском предприятии «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»).
Агрегат добирался в Беларусь почти два месяца: сначала с завода его перевезли на спецмашине до Цимлянского водохранилища в Волгодонске, потом отправили по реке до Нововоронежа, далее везли по железной дороге,
Доставка
После доставки на строительную площадку новый корпус реактора пройдет тщательную техническую экспертизу, сообщили в российской инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт».
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Корпус реактора доставлен на Белорусскую АЭС. После внешнатной ситуации его обещают проверить.
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