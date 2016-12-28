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Корпус реактора после внешатной ситуации доставлен на Белорусскую АЭС

29.12.2016 12:24 — Разное | БДГ  
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Корпус реактора доставлен на Белорусскую АЭС. После внешнатной ситуации его обещают проверить.

Корпус реактора весит более 330 т, его высота составляет 13 м, диаметр - 4,5 м. Он изготовлен на волгодонском предприятии «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»).

Агрегат добирался в Беларусь почти два месяца: сначала с завода его перевезли на спецмашине до Цимлянского водохранилища в Волгодонске, потом отправили по реке до Нововоронежа, далее везли по железной дороге, сообщает БелТА.

Доставка не обошлась без внешатных ситуаций: «в ночь с 25 декабря на 26 декабря при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети».

После доставки на строительную площадку новый корпус реактора пройдет тщательную техническую экспертизу, сообщили в российской инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт».

 
 
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Корпус реактора доставлен на Белорусскую АЭС. После внешнатной ситуации его обещают проверить.

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