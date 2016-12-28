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ФИФА применит санкции в случае подтверждения допинга в российском футболе
Международная федерация футбола (ФИФА) применит санкции, если будут доказаны случаи употребления допинга российскими футболистами, о которых говорится в
«Если случаи допинга были скрыты и получат подтверждение в ходе расследования, ФИФА и УЕФА примут необходимые меры и применят санкции», — сказал Инфантино.
В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена многократно
ФИФА не смешивает проблему допинга и ЧМ-2018
Ранее на запрос DW в пресс-службе ФИФА сообщили, что Следственная палата комитета ФИФА по этике приступила к проверке второй части доклада WADA. Если доклад содержит данные о нарушении этического кодекса ФИФА и их очевидность не вызывает сомнений, то следственная палата может начать официальное
На вопрос о доверии Мутко Инфантино заметил, что тот «является членом исполкома ФИФА» и, «конечно, мы сотрудничаем». Глава ФИФА также призвал не «смешивать вместе допинговую проблему, пусть даже очень серьезную допинговую проблему, и подготовку к ЧМ-2018 по футболу», которой занимается Россия. По его словам, контроль за допингом на ЧМ в России будут производить «функционеры ФИФА совместно с аккредитованными лабораториями, скорее всего в Швейцарии».
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Если обвинения в употреблении допинга российскими футболистами и сокрытии этого чиновниками подтвердятся, ФИФА и УЕФА применят санкции в отношении России, заявил...
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