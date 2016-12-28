Смертельный наезд произошел 28 декабря, в 22.45, вблизи деревни Хатежино Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в УГАИ МВД.





По предварительной информации, 43-летний водитель Peugeot, гражданин РФ, ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы и на 16 километре дороги совершил наезд на находившегося на проезжей части в полосе движения 73-летнего минчанина.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Пенсионер не был обозначен световозвращающими элементами.





В ГАИ отметили, что мужчина ранее два раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в качестве пешехода, в том числе в состоянии опьянения.