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Украинский шахматист стал чемпионом мира по рапиду

29.12.2016 12:23 — Разное | Tut.by  
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Украинский шахматист Василий Иванчук завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам (рапиду), лучшим из белорусов стал Сергей Жигалко, занявший 37-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На турнире в столице Катара Дохе Василий Иванчук после 15 партий набрал 11 очков. Второе место занял россиянин Александр Грищук (11 баллов), третья позиция у чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена (11). Украинец опередил своих соперников по дополнительным показателям.

Сергей Жигалко в ходе турнира потерпел три поражения в 15 партиях и с восемью очками разместился на 37-й строке итогового протокола.

Другой белорус Алексей Александров набрал 7 очков и занял 66-е место.

Турниры по быстрым шахматам часто отличаются неожиданными результатами. К примеру, известный гроссмейстер, 15-й чемпион мира (2007−2013 годы) Вишванатан Ананд показал в Дохе лишь 16-й результат, недавний участник матча за звание чемпиона мира в классических шахматах россиянин Сергей Карякин занял 19-е место.

Чемпионкой мира среди женщин в рапиде стала украинка Анна Музычук (9,5 балла).

Лучшие шахматисты по блицу определятся в Дохе 29 и 30 декабря.

 
 
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Украинский шахматист Василий Иванчук завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам (рапиду), лучшим из белорусов стал Сергей Жигалко, занявший 37-е место.

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