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Дрифтер с площади Победы прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Ему предъявлено обвинение
Водитель Mercedes, который дрифтовал на площадке перед монументом Победы, прошел
Следователи установили, что 29 ноября 2016 года, около двух часов ночи, мужчина, заведомо зная об исторической значимости и культурной ценности памятника, позволил себе недопустимое поведение в общественном месте: умышленно заехал на автомобиле на территорию у монумента Победы и целенаправленно трижды ввел машину в управляемый занос.
Желая избежать ответственности за совершенное им противоправное деяние, водитель пытался скрыться с места совершения преступления, игнорируя неоднократные требования сотрудников милиции об остановке транспортного средства.
— Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемых деяний мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. На основании собранных доказательств водителю автомобиля предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (Надругательство над историко-культурными ценностями) Уголовного кодекса Республики Беларусь, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин
В середине декабря водителя Mercedes
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Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемых деяний мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить...
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