Водитель Mercedes, который дрифтовал на площадке перед монументом Победы, прошел судебно-психиатрическую экспертизу . Он признан вменяемым. Также мужчине предъявили обвинение, сообщили AUTO.TUT.BY в Следственном комитете.

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Следователи установили, что 29 ноября 2016 года, около двух часов ночи, мужчина, заведомо зная об исторической значимости и культурной ценности памятника, позволил себе недопустимое поведение в общественном месте: умышленно заехал на автомобиле на территорию у монумента Победы и целенаправленно трижды ввел машину в управляемый занос.

Желая избежать ответственности за совершенное им противоправное деяние, водитель пытался скрыться с места совершения преступления, игнорируя неоднократные требования сотрудников милиции об остановке транспортного средства.

— Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемых деяний мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. На основании собранных доказательств водителю автомобиля предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (Надругательство над историко-культурными ценностями) Уголовного кодекса Республики Беларусь, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попробовал скрыться, но был задержан. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes.

В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео. Было возбуждено уголовное дело за хулиганство.